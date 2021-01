Kommentar

Coronakaos rammer håndballen: VM bør stanses

Av Leif Welhaven

Petter Øverby, Eivind Tangen og resten av Norge møtte Frankrike i åpningskampen i et VM som så langt handler mest om andre ting enn det sportslige. Foto: IHF

Helse er veldig mye viktigere enn håndball. Det fremstår ikke forsvarlig at verdensmesterskapet i Egypt fullføres.

Dette skulle være mesterskapet som fikk herskeren av internasjonal håndball, Hassan Moustafa, til virkelig å skinne på hjemmebane. Men i stedet for et utstillingsvindu for fortreffelighet, har starten på VM underbygget hvor ugreit det er å trumfe gjennom et internasjonalt mesterskap midt i en pandemi.

Torsdag morgen sprekker nyheten om en positiv coronatest i den danske leiren. Det skjer timer etter at Det internasjonale håndballforbundet (IHF) bekreftet ni coronatilfeller ved ankomst, fordelt på tre nasjoner som skal spille i mesterskapet, samt et tilfelle blant media. Det har også vært smitte blant hotellpersonale.

I kombinasjon med rapportene fra Kairo om brudd på elementære smittevernprinsipper, fremstår det tiltagende uforståelig og uforsvarlig at dette mesterskapet i det hele tatt skal spilles.

Avstanden står ikke i høysetet under måltider der mange av aktørene samles.

Vi snakker om en tøff og tett innendørsidrett, og nå spilles det kamper uten at noen kan vite hvor stort smitteproblemet egentlig er.

Det er nemlig et ord som heter inkubasjonstid, som det virker som deler av idrettsverdenen velger å se bort fra.

Det kan gå flere dager fra man smittes av corona til det gir utslag. Det er en viktig grunn for at det trengs strenge karanteneregler. Det gjør at det ikke bør holde å isolere et individ mens resten av et lag, som den smittede har vært tett på, får fortsette som før.

Hvis det var én ting kaoset rundt det norske herrelandslaget i fotball lærte oss i høst, så er det nettopp å ta dette poenget på alvor. Det ser ikke ut til å skje i Egypt.

De første varselklokkene begynte å ringe da USA og Tsjekkia trakk seg. Førstnevnte hadde fått trener Robert Hedin og 18 spillere smittet. Blant tsjekkerne fikk 12 av 21 spillere, samt flere ledere, utslag på coronatesten. Arrangøren håpet nok at dette skulle løse problemet, men slik gikk det altså ikke.

Selvsagt kan IHF ende med å ha flaks fremover, slik at det ikke eskalerer. Håpet er fortsatt at den mektige presidentens mesterskap skal handle om det som skjer på banen, blant annet i en hall som pompøst nok er blitt oppkalt etter ham. Men er det virkelig klokt å gamble med helse på denne måten? Ansvarligheten var ikke større enn at det frem til rett før VM faktisk var planer om å slippe inn publikum i hallene. Først etter at mesterskapet var i gang ble det bestemt at testhyppigheten økes. Men hvordan det påvirker personer som er i «boblen», men ikke tilhører lagene, fremstår noe uklart.

Rapportene fra Kairo vitner om at såpass mye ikke er på stell, at risikoen for ytterligere coronakrøll er overhengende.

Problemet virker å være betydelig på to områder. Det ene handler om manglende systemer for å påse avstand, og diverse logistikk som ikke ivaretar smittevernet godt nok, for eksempel rundt måltider og transport.

Dessuten rapporteres det om store mengder brudd på enkle forholdsregler, som å dra ned munnbindet for å forteller kokkene hva slags mat man vil ha i buffeten. Jevnlig observeres også personer som rett og slett blåser i å bruke munnbind.

Da blir det vanskelig å trekke frem argumentet om en effektiv boble som skal beskytte mot smitte. Prinsipielt var det tvilsomt at Danmark valgte å gjennomføre EM for kvinner før jul, men en blanding av dyktighet og hell gjorde at det endte forholdsvis godt. Men denne gangen er problemene langt større.

På et plan gjør det følelsesmessig godt å kunne se aktiv idrett i en tung tid. Men særlig fornuftig er det ikke at landslag fra 32 nasjoner er samlet i Egypt for å kaste ball.

Inntil videre har Moustafa argumentert med at «sikkerhets og sunnhetsmessig går det bra», men det spørs hvor mange tilfeller arrangøren tåler før de virkelig kritiske spørsmålene begynner å komme også fra innsiden.

Her er det mulig å håpe på det beste og la penger og prestisje veie tyngst. Eller det går an å ta konsekvensen av at helse trumfer idrett under ekstaordinære omstendigheter.

Valget burde være enkelt. VM bør stanses.