STOPP: Joan Cañellas og Spania stoppet EM-favoritt Danmark med Mikkel Hansen i spissen.

Danmark fikk juling: − En stor bombe

(Spania-Danmark 29-25) Spania satte storfavoritten Danmark på plass i den første semifinalen i håndball-EM. Mikkel Hansen & co. havnet i trøbbel mot EM-spesialisten Spania som er klar for sin tredje finale på rad. De to forrige har gitt gull.

Av Jostein Overvik

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– En stor bombe, mener TV3-ekspert Kristian Kjelling etter mesterskapets største overraskelse.

Lasse Svan satte inn 14–11 for danskene i nest siste minutt av 1. omgang, men to raske scoringer av Abelló Gómes reduserte den danske ledelsen til pause og ga et forvarsel om hvordan den andre omgangen skulle bli. Den spanske høyrekanten fra Barcelona endte på 11 scoringer i kampen.

Gonzalo Pérez de Vargas vartet opp med stort keeperspill etter pause. Danmark slet i angrepsspillet. Mikkel Hansen scoret åtte mål, men hadde også trøbbel med å få treff mot slutten.

– Jeg har «mixed emotions». Jeg er sliten, jeg er stolt, beskriver den spanske keeperen til TV 3.

– Nå skal vi forberede oss til finalen og forsøke å vinne vår tredje EM-finale på rad, sier han.

Det har bare Sverige klart før. «Bengan Boys» vant EM i 1998, 2000 og 2002.

Vanligvis sikre målscorere som Emil Jakobsen og Mathias Gidsel slet med uttellingen. Dermed fikk Spania revansje for de to tapene mot Danmark i VM- og OL-semifinalen i 2021.

– Ydmyget, skriver danske Ekstra Bladet.

– Det beste taktiske laget vant, mener TV3s danske ekspert Joachim Boldsen og kaller den spanske seieren «dypt fortjent».

Den spanske treneren Jordi Ribera får mye ros for sin gode ledelse av laget.

– Han er en håndballprofessor, mener Kjelling.

Veteranen Joan Cañellas (35) scoret de to siste målene. Han var ikke med da Spania tok OL-bronse i Tokyo. Nå har Spania mange flere nye navn, men har levert et meget sterkt EM med seier i syv av åtte kamper.

– Mesterskapet har vært veldig emosjonelt for meg etter å ha vært ute for corona, sier Cañellas.

Den eneste tapet kom da Norge slo sist søndag slo Spania for første gang på 25 år.

Sverige og Frankrike møtes i den andre EM-semifinalen kl. 20.30.