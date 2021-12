KLAR FOR RUSSERNE: Henny Reistad gleder seg til VM-kvartfinalen etter en svært vanskelig opplevelse mot russerne i OL.

Henny Reistad om VM-kvartfinalen: − Vi er revansjelystne

CASTELLÓN (VG) (Nederland-Norge 34–37) OL-semifinalen endte i tårer og fortvilelse for Henny Reistad (22). Nå vil hun ha revansje i VM-kvartfinalen mot Russland onsdag.

– Vi er revansjelystne og absolutt klare for å gi alt mot Russland, sier Reistad til VG. Hun hadde det vondt etter fire skuddbom og en svak kamp da Norge 6. august tapte 26–27 for russerne.

– Vi er utrolig revansjelystne, følger Veronica Kristiansen opp etter å ha opplevd to tapte OL-semifinaler for jentene fra verdens største land.

Mandag kveld sikret Norge plassen i kvartfinalen etter å ha snudd gruppefinalen mot Nederland, fra å ligge under 5–11, til å vinne 37–34. Helt sentral i det var Henny Reistad. 22-åringen startet på benken, men kom inn etter Norges dårlige start og gikk foran med ni scoringer på vei til gruppeseier.

FORTVILELSEN: Sanna Solberg-Isaksen, Kristine Breistøl og Henny Reistad etter semifinalenederlaget for Russland i OL.

Reistad var lykkelig etter å ha levert sin kanskje beste kamp i mesterskap for Norge.

– Dette betyr veldig mye for meg. Det gjør det også for de andre. Det har vært vanskelig få en god følelse i de kampene vi har spilt mot litt dårligere motstand, sier Reistad som til sammenligning har scoret 16 mål på de fem første VM-kampene.

– Det har vært noen gode kamper i mesterskap før, men det har ikke vært så mye meg, beskriver hun.

– Jeg fikk riktig avstand til forsvaret og fikk oversikt. Så sto det på duellene og vi vet at vi er duellspillere. Da vi også fikk skutt over dem så åpnet det flere rom, mener Norges «boksåpner» etter en skrekkelig start etter på skjebnekampen.

VM-kvartfinalene i Granollers nord for Barcelona åpner med Danmark-Brasil og Spania-Tyskland tirsdag. Så spiller Norge-Russland og Frankrike-Sverige dagen etter.

– Det er et litt annet russisk lag, men et veldig godt et. De har en haug av gode spillere og det er mange spillere å forberede seg mot. De roterer mye og spiller veldig kjapp håndball, sier Nora Mørk etter åtte scoringer mot Nederland.

Info Norges mulige vei mot VM-finale: Kvartfinalene spilles slik: Tirsdag: Danmark – Brasil (1), Spania – Tyskland (2). Onsdag: Norge – Russland (3), Frankrike – Sverige (4). Semifinaler: Fredag: Vinner 1 – vinner 4 og vinner 2 – vinner 3. Søndag: Bronsefinale klokken 14.30 Finale klokken 17.30 (NTB) Vis mer

Det russiske håndballforbundet, som laget blir benevnt som i VM, tapte klart 33–28 for OL-vinner Frankrike mandag. Russerne har også spilt uavgjort mot Slovenia i VM. Laget mangler Anna Vjakhireva og flere av sine største stjerner fra sølvlaget i OL.

De har mistet 10 av 14 spillere. Ljudmila Bodnijeva – med to VM-gull som spiller – har tatt over som landslagssjef. Hennes CSKA Moskva-dominerte lag fikk en opptur da de slo Norge i Bergen før VM.

– De var gode i Intersport Cup og har vært gode her. Det blir en tøff kamp. Men vi skal nyte denne seieren og så fokusere på Russland. Det gleder vi oss veldig til, sier Henny Reistad.

I tillegg til i OL slo Russland også Norge i VM 2019. Norge har ikke slått russerne siden nettopp VM-kvartfinalen for fire år siden. Den elleville 34–17-seieren i Magdeburg er en av håndballjentenes beste kamper noensinne.

– Det er litt annerledes å møte Russland i andre mesterskap enn OL, for da er det et helt annet lag, sier mener Nora Mørk.

Syvmålsscorer mot Nederland, Camilla Herrem, følger henne opp.

– Russland er et knallbra lag. De har skyttere og fintesterke spillere – litt av alt egentlig. Jeg synes de bare blir bedre og bedre, men vi er klare. Nå skal vi gå for å vinne hver kamp. Vi skal bare gi bånn gass, uten tvil, sier Herrem.