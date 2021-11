SMITTE-KAMPENE: Thorir Hergeirsson ledet Norge i Slovenia-kampene der 11 spillere og ledere fikk corona.

Hergeirsson om corona-smellen: − Hadde ikke fått spille VM

Corona-alarmen har for lengst gått i Norges Håndballforbund foran kvinne-VM. Til sammen 11 spillere og ledere - pluss håndballpresidenten - ble smittet i oktober. Et nytt utbrudd kan ødelegge mesterskapet i desember.

Av Jostein Overvik

– Hadde dette vært i eller rett før mesterskapet, så hadde vi ikke fått spille VM. Så enkelt er det, sier Thorir Hergeirsson til VG.

– Det var en ordentlig smell, beskriver landslagssjefen.

Nå gjør teamet hans det de kan for å unngå gjentagelse. 3. desember åpner håndballjentene VM mot Kazakhstan i spanske Castellon ikke langt fra Valencia. Ifølge Spania-avisen er det registrert 393 smittetilfeller i Valencia-provinsen fra fredag til mandag.

– Det var en påminnelse om at corona er så langt unna over som det går an å komme. Smitten har bare økt etter det. Det er ennå mer aktuelt nå enn for en måned siden, sier Hergeirsson om landslagets eget utbrudd.

Bærum-trøbbel

Etter et OL uten publikum spilte håndballjentene mot Slovenia for 1526 tilskuere i Nadderud Arena 7. oktober. Hergeirsson tror smitte i idrettshallen i Bærum var årsaken til utbruddet, som også rammet president Kåre Geir Lio.

– Vi hadde stramme regler, men rutinene var kanskje dårligst på kamparenaen. Sannsynligvis kom smitten inn der. Vi tror det, men vet jo ikke sikkert, sier Hergeirsson som tror landslagets spillere og ledere hver andre på reisen til bortekampen i Ljubljana tre dager senere.

Nå har landslagets helseteam lagt detaljerte planer for hver spiller inn mot starten av VM-samlingen i Bergen den siste uken i november. Laget kommer til å ha et eget testregime og opprette sin egen boble under Intersport Cup.

Den skal videreføres under VM i Spania. Det blir egne rutiner for hvordan personer skal gå inn og ut av boblen underveis i mesterskapet som varer fra 3. til 19. desember.

– Vi kommer til å ha bortimot like strenge tiltak som i OL og EM. Det kommer til være mye nærmere det enn det som er vanlig i Norge i dag, varsler Hergeirsson.

Svarte kort

Han uttrykte på VM-uttaket en viss frustrasjon om at det internasjonale håndballforbundet ennå ikke har kommet med en corona-protokoll for VM. NTB spurte om Hergeirsson dette ikke burde vært på plass.

– For å svare kort på det: ja, kom det kontant fra landslagssjefen.

Han opplevde i fjor at både Veronica Kristiansen og Silje Solberg hadde corona opp mot EM. Også nå VM-uttatte Maren Aardahl hadde en tøff opplevelse med covid-sykdommen.

– Vi har taklet covid ganske greit. Jeg synes vi klarte det spesielt bra da EM ble flyttet fra Norge til Danmark sist år. Vi ble innestengt i tre uker og jeg ble imponert over hvordan vi klarte det, sier Camilla Herrem.

Hun er forberedt at det kan bli nye uker i «corona-fengsel» under det kommende mesterskapet som avsluttes med VM-finale i Granollers 19. desember.