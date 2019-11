BANENS BESTE: Camilla Herrem scoret åtte mål og dominerte i VM-åpningen. Foto: Vidar Ruud

Camilla Herrem tok grep i motgangen – har trent med herrelag

KUMAMOTO (VG) (Cuba-Norge 47–16) Camilla Herrem (32) har hatt et tøft år og en tøff høst. Men i VM-åpningen var veteranen helt ustoppelig med åtte mål på åtte skudd etter å ha tatt gode grep i løpet av høsten.

Nå nettopp

– Hun er verdensklasse, sier Heidi Løke, som også scoret åtte i åpningskampen i VM mot Cuba lørdag.

Herrem opplevde sist vinter å miste faren Carl Otto, som var en glimrende støttespiller, også på mange mesterskap. Klubben hennes Sola har tapt ni av 10 kamper og er jumbo i eliteserien denne høsten.

les også Målras i Norges åpningskamp: Slo Cuba med 31 mål

– Hun er mentalt utrolig sterk. Vi ser at hun elsker å spille, sier Stine Bredal Oftedal.

– Hun er så rask at det er helt vanvittig. Det er nydelig for oss. Hun er rå og vet akkurat hva dette handler. Hun har ikke latt det som har skjedd i høst påvirke sitt spill, fortsetter landslagskapteinen.

– Jeg føler at jeg har mye å gi ennå. Kroppen kjennes veldig bra ut, sier Herrem selv.

Hun var tidligere i høst klar over for VG at hun ikke trodde hennes nivå internasjonalt ville bli påvirket av klubbsituasjonen.

les også Folkebørsen: Camilla Herrem lekte med Cuba

Hun tok grep og har de siste månedene skutt mange skudd på Viking-keeper Ole André Lerang. Thorir Hergeirsson er klar på at treningen med herrelaget til Viking har betydd mye.

– De leder 1. divisjon og Camilla har trent en god del med dem de siste ukene. Ekstremt viktig for henne. Ikke for å si noe stygt om Sola, men det har vært viktig for Camilla å kompensere. Dette handler om at hun trenger et nivå eller to over for å bli trigget og å få utfordringer, mener landslagssjefen, som tilføyer at tempoet som særlig Herrem og kantkollega Sanna Solberg-Isaksen satt opp blir en nøkkel videre i VM.

Norge fortsetter mot et veldig godt gående Slovenia mandag. De slo sensasjonelt Nederland med hele seks mål i VM-starten.

Sjekk scoringene til Heidi Løke.

– Dette var en god måte å starte det på. Jeg var litt sånn før kampen, sier Herrem og beskriver med en oppgitt mine i fjeset.

– Men vi klarte å gjøre noe bra ut av dette, slår hun fast.

I tillegg til å score på alle sine åtte skudd - det siste på en publikumsvennlig «knorr» fra kanten - sto hun også for kampens høydepunkt.

Flyverpasningen til VM-debutant Moa Högdal på motsatt side ga kampens vakreste mål.

– Jeg elsker å gjøre slikt: Å vise for publikum at vi har det gøy. Vi koste oss utpå der, slår Camilla Herrem fast.

Publisert: 30.11.19 kl. 18:38

Mer om