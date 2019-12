Første dobbelttap på 23 år: – Jeg føler meg tom nå

KUMAMOTO (VG) (Russland – Norge 33–28) Det ble en tung avslutning på håndball-VM for Norge. Mesterskapet avsluttes med to strake tap for første gang på 23 år i mesterskap, og en av hovedgrunnene til det, heter Anna Vjakhireva (24).

– Jeg føler meg tom nå, sier Stine Bredal Oftedal etter å ha opplevd to strake tap med Norge for første gang i mesterskap. Sist det skjedde håndballjentene var i den skuffende avslutningen av Atlanta-OL i 1996.

– Fader heller, altså!, smalt det fra Thorir Hergeirsson da han tok kampens første timeout i bronsefinalen mot Russland søndag formiddag. Landslagssjefen ga spillerne klar beskjed også pausen.

– Vi sliter med å få tak i de mindre spillerne. Jeg vil si at Vjakhireva er verdens beste spiller, sier Emilie Hegh Arntzen til VG.

– Vi må bare ta slike spillere enda tidligere. Ikke la de få oversikt, ikke la de begynne å vandre, legger hun til.

Norge startet best og ledet tidlig 3–0, men så fikk russerne ta fullstendig over. Og i sentrum, var stjernespilleren Anna Vjakhireva.

Russlands stjernespiller var nest sist eller sist på mer eller mindre alt russerne foretok seg i angrep. De norske håndballjentene hang ikke med da hun satte fart, noe hun fikk gjøre igjen og igjen.

– Vi gjør ikke jobben! Hun får vandre og hun får gå. Vi slipper henne. Hun får spille pasninger, hun får gå. Vi skal ta henne! Er dere redde for å ta på henne, eller? Det skal smelle! Løft opp og ta henne her. Vi må smelle til. Da tar vi både arm og kropp, sa den norske landslagssjefen, tydelig irritert.

Se høydepunktene fra kampen her:

Styrte showet

Men Hergeirsson fikk ikke responsen han ønsket seg. I stedet fortsatte Vjakhireva å styre russernes offensive spill, og Russland tok med seg en 18–15-ledelse til pause.

– Det var kaos hos oss etter semifinalen. Vi har så skuffet. Derfor var det så viktig for oss å slå Norge, sier den russiske stjernen til VG.

Camilla Herrem var også klar på at Norge ble litt for snille. Dette sa hun til VG etter kampen:

Ledelsen ble bare større etter pause. Norge, som raknet mot Nederland og igjen i semifinalen mot Spania, gjorde det samme mot Russland. Vjaykhireva fortsatte å både servere og score, til tross for at både Emilie Hegh Arntzen og kaptein Stine Bredal Oftedal hamret inn scoringer for Norge, som ikke hadde store problemer offensivt.

Det var defensivt det virkelig lugget. Halvveis i andre omgang sto det 27–21 til Russland. Det var samme margin Norge tapte med i semifinalen mot Spania, og det så bekmørkt ut for Hergeirsson & co.

TRØST: De norske jentene var skuffet etter tapet for Russland. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Men de norske håndballjentene satte inn en sluttspurt. Forsvarsspillet ble bedre, og det offensive spillet satt. Men russerne var fremdeles nådeløse i angrep. Selv om Hergeirsson satte frimerke på Vjakhireva, og selv om Norge var to i overtall, fant Russland veien til mål.

Det ble til slutt en fullt fortjent seier til Russland.

Får tøffere vei mot OL

– Jeg synes vi gjør det greit fremover, men bakover lekker det for mye. Særlig i førsteomgang. De kommer for lett til og vi får ikke stoppet dem. I andre omgang er det litt bedre, men det er fortsatt ikke tett nok, sier Hergeirsson etter å ha blitt henvist til 4. plass i VM.

Russerne vant til slutt med seks mål, og tok en fullt fortjent seier. Anna Vjakhireva sto bak hele 19 av Russlands 32 mål, fordelt på ni scoringer og ti målgivende pasninger.

Rostov-Don-spilleren ble også kåret til banens beste av juryen i Japan.

USTOPPELIG: Anna Vjakhireva dominerte på japansk parkett søndag. Det norske forsvaret hang ikke med. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Malin Aune ble Norges beste på VG-børsen, mens Hegh Arntzen og Bredal Oftedal ble Norges toppscorere med syv fulltreffere hver.

– Det er en himla god innsats. Alle prøver, men det holdt ikke i de to siste kampene, spesielt bakover, oppsummerer Hergeirsson.

Bronsefinale-tapet betyr at Norge får en langt tøffere vei mot OL enn de ville fått med seier. Nå må Norge gjennom kvalifisering mot Montenegro, Romania og Nord-Korea i mars. To av lagene går videre.

– Det blir tøft, men det tror jeg vi skal klare, sier keeper Silje Solberg.

– Vi er nødt til å få til et tøffere forsvar slik at vi får løpt. I de to siste kampene har vi ikke fått utnyttet kontringsfasen nesten i det hele tatt. Det er tøffere å skulle score alle målene i etablert angrep, sier Stine Bredal Oftedal.

– Vi er skuffet over å ha tapt de to siste kampene. Men 4. plass er så absolutt godkjent, mener landslagskapteinen.

Senere søndag møtes Nederland og Spania til VM-finale i Kumamoto.

