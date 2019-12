MISTER EM: Landslagskaptein Bjarte Myrhol. Foto: Erik Johansen/NTB scanpix

Myrhol er ute av håndball-EM – må opereres: – Føles som en lettelse

10. januar starter håndball-EM. Norge møter Bosnia-Hercegovina i Trondheim. Det blir uten mannen mange mener er verdens beste strekspiller, kaptein Bjarte Myrhol (37).

Det bekrefter Myrhol overfor VG. Han har fått et tilbakefall på sykdommen som han har slitt med siden i sommer. I starten av november ble han hasteinnlagt og operert på grunn av hull i tarmen.

– Jeg fikk et skremmeskudd på lille julaften og tilbragte den på sykehus. Disse smertene kommer veldig fort opp. Det er så vondt som man kan ha det, sier Myrhol, som er på Gran Canaria med familien.

Han hadde suksess med å lade opp til VM på samme måten i fjor, men denne gangen blir det altså ikke noe mesterskap. Myrhol kom på VMs «all star»-lag som beste strekspiller både da Norge tok VM-sølv i 2017 – og i januar i år. Nylig ble han utropt til verdens beste strekspiller i en kåring i regi av handball-planet.com.

Landslagssjef Christian Berge tar inn Kolstads Tom Kåre Nikolaisen inn i EM-troppen, som erstatter for Bjarte Myrhol.

– Heldigvis slapp jeg å operere her (på Gran Canaria). Men jeg har hatt løpende kontakt med overlegen i Herning. Det betyr at operasjonen som opprinnelig var satt til 27. januar blir tatt 2. januar i Danmark, sier veteranen som spiller for danske Skjern.

– Jeg er selvsagt superskuffet over ikke å få spille EM. Samtidig har jeg ekstremt lyst til å få gjort denne operasjonen. Jeg har hatt så mye vondt og hatt så mange problemer de siste månedene. Jeg ringte selv til Christian Berge (landslagssjef) på lille julaften og ga ham beskjed, sier Myrhol.

Han er usikker på hvordan karrieren vil bli etter operasjonen, og understreker at han heller ikke bruker mange krefter på det.

– Det kan ingen si før jeg våkner opp igjen. Jeg er forberedt på at det kan bli satt en stomi på magen midlertidig, om operasjonen ikke går slik den skal. Jeg gleder meg bare til å bli frisk igjen. Akkurat nå ligger jeg ved bassengkanten. Jeg er sammen med familien og livet mitt er veldig bra. I stedet for å trene to ganger om dagen kan jeg være sammen med dem.

Da VG møtte Bjarte Myrhol i november var han fast bestemt på å spille EM på hjemmebane og satse videre mot OL i Tokyo til sommeren. Men han la ikke skjul på at tanken om at han kanskje må legge opp har slått ham.

Det er ikke første gang Myrhol har hatt helseproblemer. I 2011 ble han rammet av testikkelkreft, men han kjempet seg tilbake.

I videovinduet under forteller han hvordan det var å være tilbake etter kreftkampen:

PS! Norges første kamp går mot Bosnia-Hercegovina 10. januar. Med i Norges pulje er også Frankrike og Portugal.

