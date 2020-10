RISIKERER KAOS: De særnorske smittevernreglene kan skape problemer for Thorir Hergeirsson, Stine Bredal Oftedal og resten av håndballjentene i EM. Bak Kari Brattset Dale og Silje Solberg. Foto: Bjørn S. Delebekk

Norge kan si nei til håndball-EM: − Vi ser risikoen

I løpet av halvannen uke avgjør Norges Håndballforbund sammen med det europeiske håndballforbundet EHF om EM kan arrangeres i Trondheim i desember. Det jobbes for å finne en løsning, men håndballpresident Kåre Geir Lio bekrefter at Norge kan bli nødt til å si fra seg EM.

Norge og Danmark arrangerer mesterskapet sammen med finale i Trondheim 20. desember. Men – som TV 2 meldte lørdag – de norske corona-reglene skaper nå åpenbare problemer.

Én smittet deltager i Norge vil føre til at hele laget – og eventuelle motstanderlag – blir satt i karantene og forsvinner ut av mesterskapet. I Danmark som arrangerer to gruppespill og en av mesterskapets to hovedrunder, vil derimot bare den enkelte spilleren/lederen bli satt i isolasjon. Resten av laget kan teste seg ut av problemene.

– Vi ser risikoen og det er ting vi må vurdere i forhold til gjennomføring. Enten ved å finne på nye kloke tiltak ved innfasing og skjerming eller ved å vurdere om det hele tatt er mulig å arrangere dette. Rett og slett, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til VG.

– Dere kan si fra dere hele mesterskapet?

– Ja. Det kan skje. Vi må akseptere den situasjonen som er nå. Vi planlegger for alt og velger det beste. Det kan faktisk være slik at vi ikke får dette til.

– Norges Håndballforbund har utarbeidet et utkast til smittevernprotokoll som for øyeblikket ligger til vurdering hos relevante helsemyndigheter. Vi er mange om håper og tror på at Håndball-EM skal kunne gjennomføres innenfor et strengt ansvarlig smittevernregime, skriver kulturminister Abid Raja i E-post til VG. Les hele mailen til slutt i saken.

Smittevernprotokollen til NHF kan få helt ødeleggende konsekvenser for hele troppen til en smittet utøver eller leder.

– Protokollen forholder seg til reglene slik de er i Norge nå. En smittet betyr at hele laget er ute, bekrefter Lio.

– I verste fall kan en positiv prøve på Polens tredjekeeper sende Norge ut av EM etter én kamp, skriver Viasats håndballekspert, Ole Erevik, på Twitter.

– Hva sier det europeiske forbundet EHF til den norske protokollen?

– Det er ikke sagt noe annet enn at de kunne tenkt seg dette annerledes, svarer Lio.

– Men svaret på det er jo at det er norske helsemyndigheters bestemmelser og det forholder vi oss til. Så får vi se om det blir sånn. Eller om det finnes en annen vei. Alt må avklares innen halvannen uke. Da har vi avklart posisjonen til norske myndigheter og EHF. Basert på det så får vi se om vi kan arrangere EM eller legge det til et annet land.

Håndballpresidenten opplyser at den endelige avgjørelsen vil bli tatt i samarbeid med EHF.

– Vi skal vurdere neste steg sammen med Kulturdepartementet som har helsemyndighetene bak seg i sine vurderinger.

Kåre Geir Lio sier at håndballforbundet har full tillit til norsk myndigheters behandling av pandemien, men det jobbes nå mot kulturdepartementet for å finne en annen løsning.

– Dette er tosidig. Norske helsemyndigheter har gjort en særdeles god jobb i forhold til smittesituasjonen i Norge. Men det er bittert om vi ikke får lov å arrangere dette, medgir Lio.

To spillere fra klubblaget Ferencváros testet tidligere i høst positivt i Kristiansand foran Champions League-kampen mot Vipers. Kampen ble utsatt til senere, de to spillerne ble isolert, mens også resten av Ferencváros-troppen ble satt i karantene av helsemyndighetene i sørlandsbyen.

Men Champions League-turneringen skal etter planen spilles over ni måneder. EM skal avgjøres med to eller tre dager mellom kampene.

– Smittevernkontoret i Trondheim har en dialog med Helsedirektoratet rundt isolasjon og karantene om det skulle oppstå smitte i mesterskapet. Vi kan ikke lokalt endre på noe som er nasjonalt bestemt. Det er opp til Helsedirektoratet å bestemme hvordan dette blir, sier kommuneoverlege Tove Røsstad til VG.

Hun legger ikke skjul på at situasjonen kan bli vanskelig og bekrefter at det blir jobbet for å finne løsninger.

– Man er obs på denne utfordringen. Problemstilling er interessant. Det blir en avveining av hva som skal veie tyngst, sier Røsstad og legger til:

– Smittesituasjonen i Europa er jo slik at muligheten for at vi får inn folk med smitte, ikke er ubetydelig.

Helsedirektoratet viste mandag VG videre til kulturdepartementet.

Alle EM-deltagere i mesterskapet skal testes før de drar fra hjemlandet og når de ankommer Norge. De skal videre testes hver 72. time under EM.

Flere håndballeksperter mener EM ikke kan arrangeres i Norge om smittevernet ikke endres.

– Norge kan ikke være EM-arrangør, skriver Bent Nyegaard gjennom mange år tilknyttet dansk TV 2. Han sier videre i kommentaren publisert mandag:

– Vi er i 11. time, kanskje nærmere i 12. time. Med ed nøyaktig 39 dager til EM 2020 skytes i gang, søkes en EM-arrangør, som kan overta for det norske håndballforbundet.

Dette sier kulturminister og likestillingsminister Abid Raja:

«I forbindelse med kommende Håndball-EM vil regjeringen legge til rette for at den delen av mesterskapet som er planlagt gjennomført i Norge skal kunne gjennomføres på best mulig måte i lys av den til enhver tid gjeldende smittesituasjon som følge av Covid-19 nasjonalt. Dette vil skje ved at blant annet regelverket knyttet til innreise- og karantenerestriksjoner tilpasses med nødvendige unntak. En forutsetning for en slik regelverkstilpasning er at det i forbindelse med mesterskapet utarbeides en smittevernprotokoll. Denne skal trekke opp rammene for et forsvarlig smittevernregime og skal etterleves av aktuelle aktører i forbindelse med avviklingen av mesterskapet. Protokollen skal på forhånd gjennomgås og godkjennes av norske helsemyndigheter.

Kulturdepartementet, i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, har hatt en løpende og konstruktiv dialog men Norges Håndballforbund for å legge til rette for en forsvarlig gjennomføring av mesterskapet. Norges Håndballforbund har utarbeidet et utkast til smittevernprotokoll som for øyeblikket ligger til vurdering hos relevante helsemyndigheter. Vi er mange om håper og tror på at Håndball-EM skal kunne gjennomføres innenfor et strengt ansvarlig smittevernregime.»

