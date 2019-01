HISTORISKE: Sander Sagosen og resten av Norges håndballgutter starter VM i Danmark fredag. Bildet er fra EM for to år siden etter at de ble klare for semifinalen i mesterskapet i Polen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Norge må spille med reklame for utenlandsk spillselskap i VM

Idrettspresident og tidligere landslagsspiller Tom Tvedt misliker sterkt at Sander Sagosen og Norge må spille med reklame for et utenlandsk spillselskap under håndball-VM i Danmark og Tyskland.

– Jo mer bettingbransjen tar markedsandeler i Norge, desto mindre penger tilfaller norsk idrett. Vi synes det er trist at våre utøvere skal profilere et internasjonalt bettingselskap på landslagsdraktene i VM.

– Dessverre er denne logoplassen eid av det internasjonale håndballforbundet. De står fritt til å selge plassen til den de ønsker. Det er en krevende balansegang mellom internasjonal og nasjonal idrett. Det har vært en utfordring, og det vil bli det i fremtiden, svarer idrettspresidenten på spørsmål om hans umiddelbare reaksjon på det følgende:

Norges håndballandslag for herrer skal spille med reklame for spillselskapet Unibet på kampdraktens erme under VM i Danmark og Tyskland. Det bekrefter selskapets såkalte country manager i Norge, Richard Öström.

Norge VM-åpner mot Tunisia klokken 20.30 fredag.

– Det er første gang vi noen gang er på en norsk landslagsdrakt. Det er veldig kult for oss. Det er synd vi ikke kan bidra mer på hjemmebane, slik at mer (penger) kunne havnet hos det norske håndballforbundet, sier Öström med tanke på at det er forbudt å markedsføre utenlandske spilleselskaper i Norge.

Det er Det internasjonale håndballforbundet (IHF) som har inngått avtalen med Unibet. Ifølge Richard Öström skjedde det i november. IHF har rettigheten til én reklameplass - på ermet - hos alle nasjonene som deltar i VM. Spillselskapets logo vil synes på kampdraktene til Norge, Frankrike, Østerrike, Sverige og Ungarn.

Kommersiell sjef Jan-Erik Aalbu i Norges håndballforbund sier til VG at forbundet er veldig opptatt av å opptre lojalt med hensyn til den såkalte enerettsmodellen, som betyr at kun Norsk Tipping kan tilby pengespill på norsk jord.

– Uten tvil, og vi i NHF (Norges håndballforbund) synes dette er uheldig. Men dette kan vi ikke gjøre noe med. Vi skal delta i et VM og er veldig glade for det. Det er det internasjonale håndballforbundet som har rettighetene til den reklameplassen på drakten, og vi må forholde oss til det, sier han.

Jan-Erik Aalbu forteller at administrasjonen først i dag, onsdag, fikk vite at Sander Sagosen & co skal spille med reklame for Unibet på ermet. Forbundets sportsavdeling har imidlertid visst om det i lengre tid, fordi de har hatt i oppgave å feste spillselskapets merke til VM-trøyene.

Han understreker at «det ikke er aktuelt» for Norge å spille med reklame for utenlandske spillselskaper under EM for herrer og kvinner i Norge neste år.

Håndballgutta , som tapte forrige VM-finale for Frankrike i Paris, starter mesterskapet i Danmark mot Tunisia fredag. En uvitende Tom Tvedt tok onsdag kontakt med Norges håndballforbund for å få stadfestet VGs opplysninger, før han ville svare på spørsmål om den betente saken.

– Man kunne valgt å boikotte. Det ville i så fall vært noe Norges håndballforbund måtte ha gått i bresjen for. Alle skjønner at det ikke er veien å gå. Men jeg vil tro at dette har vært vanskelig for Norges håndballforbund. De er i en skvis, sier Tom Tvedt.

– Er det en skvis som idretten til slutt ikke kommer ut av?

– Dette er en bransje som vokser. Oljefondet blant andre investerer stort i denne, fordi det er mye penger i den. Men det er ingen tvil om at vi står hundre prosent bak enerettsmodellen, fordi den tilfører norsk idrett penger og Norsk Tippinmg står for en ansvarlig spillpolitikk, svarer presidenten i Norges idrettsforbund.

Tom Tvedt (50), som i sin tid spilte håndball for Stavanger IF og Norges landslag, reiser til Danmark for å se vertsnasjonen spille mot Norge 17. januar.