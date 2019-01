COMEBACK: Harald Reinkind er tilbake i VM-troppen etter først å ha blitt vraket. Foto: Bjørn S. Delebekk

Superreserven Harald Reinkind: – Sur og forbannet

HÅNDBALL 2019-01-10T14:12:18Z

HERNING (VG) Harald Reinkind (26) ble sint da han ble vraket i VM-troppen. Nå er Kiel-stjernen bare glad for å komme inn som superreserve i Danmark.

Publisert: 10.01.19 15:12 Oppdatert: 10.01.19 15:26

– Selvfølgelig ble han sur og forbannet. Det skal han jo bli. Han er idrettsutøver og ønsker å være med, sier Christian Berge til VG. Landslagssjefen ga personlig sin begrunnelse til spilleren som har opplevd mer suksess enn noen nordmann i Tyskland de siste årene.

– Han kom med sine synspunkter. Da var det bare å prøve og riste av seg skuffelsen, sier Harald Reinkind selv. Bergenseren svarte med å være helt glimrende da han 3. juledag satte inn syv mål da gamleklubben Rhein-Neckar Löwen ble slått hjemme i Kiel:

– Han var «man of the match». Han var outstanding. I førsteomgang var han fantastisk i angrepet, han var fantastisk i forsvar hele veien gjennom. Den beste kampen jeg har sett av han denne sesongen, sier TV 3-ekspert Joachim Boldsen til VG. den tidligere danske landslagsspilleren legger til:

– Jeg tror ikke det kommer til å bety det store om det er Reinkind eller Tønnesen som er der. I tillegg har de også to andre fantastiske høyrebacker.

– Jeg mener jeg skulle vært med. Jeg forstår godt at det var et vanskelig val. Men det er styrke for laget at vi har så mange gode på denne plassen. Men jeg var glad da han ringte igjen, sier Reinkind med et smil.

Han mesterskapsdebuterte for Norge allerede for fem år siden ved å være en av Norges beste spillere i EM-fiaskoen nettopp her i Danmark.

– Det har vært en utfordring å ta ut spillere. Det eneste jeg synes er at det er synd på (Kent Robin) Tønnesen. Han skulle ha fått opplevd dette mesterskapet. Så er jeg glad for at Harald (Reinkind) har kommet inn, sier Berge.

Reinkind var ikke med på VM-suksessen for to år siden, fikk spilletid i bare to av fjorårets EM-kamper. Men etter Kent Robin Tønnesen brakk hånden i hodet (!) på Henrik Jakobsen (fire sting i pannen) er Harald Reinkind nok en gang kalt til tjeneste for håndballgutta.

– Han spiller til daglig i Kiel. Du vet hva du får. Vi har så mye kvalitet på den høyrebacken. Han glir rett inn i gruppen og i spillet på banen, tror Christian Berge.

– Jeg håper jeg kan bidra i begge ender av banen. Med litt rutine kan jeg være med å bidra til at vi vinner kamper og kommer til topps til slutt, sier Harald Reinkind.

Kiels nye bakspiller trives mot gamle kjente. Hele 13 av hans 36 mål i Bundesliga denne høstsesongen har kommet mot nettopp Rhein-Neckar Löwen. I sine fire år i Mannheim-klubben vant Reinkind to tyske seriemesterskap og en cuptittel. De henger høyt i håndballverden. Rhein-Neckar Löwen prioriterer Bundesliga over Champions League .

– Gøy å møte gamle lagkamerater, sier Reinkind på «juleshowet» for over 10.000 tilskuere i Ostseehalle.

– Det var stor stemning i hallen og ikke minst en viktig seier for oss, sier Reinkind etter oppvisningen med syv mål på bare 10 skudd. Dermed gikk Kiel ut av 2018 som hovedutfordrer til den feilfrie «norske klubben» Flensburg (19 strake seire i Bundesliga).

– Mye nytt å sette seg inn i. Jeg har kommet godt inne i det. Så jeg er godt fornøyd, sier Harald Reinkind etter sitt første halvår i Kiel.