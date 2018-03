HYLLES: Bjarte Myrhol Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Myrhol & co med sjokkseier: – Bjarte er kanskje den beste investeringen en dansk klubb har gjort

Publisert: 25.03.18 18:24 Oppdatert: 25.03.18 18:38

(Skjern-Veszprém 32–25) Bjarte Myrhol og hans Skjern sjokkerte med å slå ungarske Veszprém med syv mål i søndagens Champions League-kamp.

– Bjarte er kanskje den beste investeringen en dansk klubb noen gang har gjort, sa Skjern-trener Ole Nørgaard på Danmarks Radios direktesending.

Skjern er en liten by på Jylland med drøyt 13 000 tilskuere. Etter at de hentet Bjarte Myrhol for snaut tre år siden, har mye skjedd. Myrhol ble i 2017 kåret til verdens beste strekspiller.

Veszprém var i Champions League-finalen både i 2015 og 2016, derfor er Skjerns seier søndag sensasjonell. Men selvfølgelig gjenstår en vanskelig bortekamp i Ungarn før det danske laget eventuelt kan juble for avansement til kvartfinalen.

Bjarte Myrhol gjorde en ekstrem jobb på streken, og det ungarske laget måtte bruke alle midler for å stoppe ham. Drakten satt knapt på nordmannen mot slutten. Nordmannen scoret fem mål på syv forsøk. Han er selv tidligere Veszprém-spiller, men det er mer enn ti år siden.

Kent Robin Tønnesen scoret fem mål på ni forsøk for det ungarske laget.

Skjern ledet 17–13 ved pause. Det ungarske laget kom to under på 18–16, men så dro Skjern ifra igjen. Bjarte Myrhol satte inn 27–21 på en kontring. Da tok Veszprém-treneren sin tredje timeout i kampen, selv om det gjensto mer enn ti minutter.

Det hjalp ikke: Myrhol kontret inn 29–22 noen minutter senere.

På det meste var danskene oppe i ni målsledelse, men de tapte to mål mot slutten og vant med syv.

Veszpréms Kent Robin Tønnesen var blant dem som fikk merke hvor vanskelig det er å stoppe Bjarte Myrhol. Han pådro seg både straffe og to minutters utvisning da han skulle prøve å hindre landsmannen å score.

– Vi kunne like gjerne ha vunnet med ni, fastslo Kasper Søndergaard til Danmarks Radio etterpå.

– Vi har god taktikk i dag. Skytterne deres kommer ikke så mye til.

