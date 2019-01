SJEFEN: Landslagstrener Christian Berge synes det er godt å møte barna Emre Kristoffer og Erle Sofie i Boxen i Herning etter seieren mot Ungarn. Foto: Bjørn S. Delebekk

Familien gir håndball-sjefen viktig pusterom

HÅNDBALL 2019-01-24T10:41:53Z

HERNING (VG) Christian Berge (45) har tøffe dager med å føre Norge mot mulig VM-finale. Besøk fra familien gir ham viktig energi.

Publisert: 24.01.19 11:41 Oppdatert: 24.01.19 12:08

Etter storseieren over Sverige onsdag kveld møtte han igjen kona Turid og de to barna Emre Christoffer (13) og Erle Sofie (11). De har tatt veien fra Elverum - der familien bosatte seg da Berge ble trener i klubben.

– Betyr det noe for deg også håndballmessig å ha familien her?

– Ja, det gjør det. Du får noen pusterom.

– Mange tanker, mye jobb, ny kamp om to dager. Da ble det litt stress ut av det. Men hvis du finner de riktige tidspunktene, så er det veldig bra. Fantastisk moro.

– Og så er det morsomt for ungene å få se landslaget fra innsiden. Jeg har jo en drøm om at begge to skal bli håndballspillere. Vi holder i hvert fall på for å få det til. Det er artig og motiverende for dem å få være med å treffe spillerne.

– De har vært med på innsiden før og de snakker veldig mye med Gry (Knutsen, teamadministrator - hele landslagets mor, red. anm.). Datteren min kaller hennes sin beste venninne, ler landslagssjefen - som er glad for at også mange av spillerne har hatt besøk fra familie og venner i løpet av VM. Sander Sagosen har hatt pappa Erlend på tribunen hver dag i ei uke, og Magnus Jøndal har møtt kona Emilie og datteren Sofie innimellom. Bjarte Myrhol, som bor ikke så langt fra Herning, har hatt besøk av kona og barna Veslemøy og Rasmus.

Onsdag kveld møtte Berge et stort norsk pressekorps utenfor Scandic Regina i Herning. Torsdag formiddag setter han og spillerne seg i bussen med kurs for Hamburg, der det er VM-semifinale mot vertene Tyskland.

– Er Tyskland favoritter?

– De er jo det. Sånn er det. De er på hjemmebane med hallen i ryggen, svarer Berge, som selv hadde en lang karriere i tyske Flensburg og som også har hatt trenertilbud derfra.