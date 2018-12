ALLE OPP Å STÅ: Hele denne norske benken i sto i fyr og flamme etter en redning fra målvakt Silje Solberg midtveis i andre omgang mot Tyskland. Det er disse scenene EHF vil ha bort. Fra venstre Kari Brattset, Malin Aune, Silje Waade, Marta Tomac, Sanna Solberg (skjult) og Vilde Ingstad (delvis skjult). Foto: Bjørn S. Delebekk

Delegaten som reagerte på norsk jubel: – Totalt respektløst mot meg

HÅNDBALL 2018-12-02T18:54:29Z

BREST (VG) Håndballjentene vil ha klarlagt reglene for jubling på benken foran mandagens EM-oppgjør mot Tsjekkia. EHF-delegaten som ba dem sette seg ned mot Tyskland gir uttrykk for sinne overfor VG.

Publisert: 02.12.18 19:54 Oppdatert: 02.12.18 20:34

Norges hovedleder i EM, Mads Stian Hansen, bekrefter at Håndballforbundet nå vil be om en presisering fra Det europeiske forbundet (EHF).

– Det synes jeg er fint, sier Stine Bredal Oftedal til VG søndag.

Dagen før, under EM-åpningen mot Tyskland, var hun ikke fornøyd med at de norske jentene flere ganger bedt om å sette seg når det jublet for gode prestasjoner ute på banen. Det gjaldt i alle fall Veronica Kristiansen, Kari Brattset og Vilde Ingstad. Norge tapte kampen.

– Vi ønsket å ha stemningen fra benken. Det greit å få vite hvordan vi skal opptre uten at EHF-delegaten skal fly opp og ned til oss, sier lagkapteinen.

Nå svarer delegaten:

– Vi var veldig høflige og ba dem vær så snille og sette seg ned etter sin feiring. Vi kuttet ikke av feiringen. Så jeg synes dette er tatt helt ut av sin sammenheng og er totalt respektløs mot meg som person og den jobben jeg er satt til å gjøre, sier EHF-delegat Tatjana Medved til VG.

Mandagens EM-kamper Kl. 18.00: Tyskland-Romania Kl. 21.00: Tsjekkia-Norge

Medved mener at saken er dratt ut av kontekst i skandinaviske medier og ber alle lese regelverket til det europeiske håndballforbundet for EM .

– Ifølge reglene kan bare en person – treneren – stå oppreist ved benken. Spillerne kan ikke se bort fra den regelen og bli stående for lenge og ta fra oss utsikten til det som skjer på banen, sier Medved.

Sjekk Stine Bredal Oftedals frustrasjon.

I regelverkets punkt 36.12 står det: «The EHF delegate must always sit at the judges’ table to have a good view of the substitution area at any time and to be able to intervene if necessary.»

– Hvis de står for lenge, så mister jeg som delegat utsynet til banen. Min jobb er å følge opp reglene som sier at alle ikke kan stå på benken gjennom 60 minutter og feire.

Tatjana Medved har bak seg en omfattende profesjonell karriere både Spania, Frankrike og hjemlandet Serbia. Hun er tidligere kaptein for det serbiske landslaget og tapte i 2001 VM-semifinalen mot Norge etter ekstraomganger.

– Vi er både mennesker og tidligere spillere. Vi forstår følelsene som utspiller seg i en kamp, sier hun og er tydelig oppbrakt av kritikken fra de norske jentene.

Medved mener at det ikke er «fair play» og totalt urettferdig om noen tror at hun hysjet ned de norske håndballjentene av vond vilje.

– Det er helt sinnssykt. Vi fikk ikke lov til å juble en gang, svarte Veronica Kristiansen på spørsmål stilt av Dagbladet i pressesonen etter åpningstapet.

– Dere måtte sitte helt stille?

– Ja, vi måtte sitte helt stille. De kom en med en gang vi løftet en hånd, sa hun til VG.

Hovedleder Mads Stian Hansen sier:

– Jeg skal ta en prat med EHF for å få klarlagt hvordan regelverket skal tolkes konkret i og med at våre spillere opplevde at de ble begrenset.

Hansen var sammen med teamadministrator Grete Ingels på det tekniske møtet fredag. De oppfattet ikke at det var noen innstramning i regelverket og brakte derfor heller ikke saken videre til landslagssjefen og spillergruppen før kampen mot Tyskland.

– Reglene er ikke endret på. Begeistring er en av våre verdier og vi er opptatt av å vise begeistring i alt vi gjør. Vi har oppfattet det slik at vi kan vise begeistring etter gode prestasjoner på banen. Så blir det en tolkning der og da fra delegatens side, mener han.

Stine Bredal Oftedal utelukker heller ikke at det var EHF-delegaten som tolket regelverket spesielt strengt i denne kampen.

– Det kan jo hende at delegater opptrer forskjellig. At noen reagerer kjappere enn andre, sier Bredal Oftedal og sier «det var mer enn vanlig» mot Tyskland.