VINNERSKALLE: Thorir Hergeirsson mener Nora Mørk fortjener betegnelsen.

Nora Mørk kan bli Champions League-dronning: − Ekstrem

BUDAPEST (VG) Hun har stort sett vunnet alt siden hun kom tilbake etter siste kneskade. Nå er Nora Mørk (32) ute etter en ny rekord. Landslagssjefen forklarer vinnerskallen som kan triumfere i Champions League for syvende gang.

– Nora legger enormt mye i dette og er det nærmeste man kommer en «vinnerskalle», sier Thorir Hergeirsson. Han har vunnet to VM-gull og fem EM med Nora Mørk på laget.

– Hun er ekstremt håndballklok, legger landslagssjefen til.

Håndballens Champions League kan søndag ende opp i en skandinavisk drømmefinale: Vipers mot Esbjerg. Mørk har vunnet Champions League de to siste årene sammen med Katrine Lunde i Kristiansand-klubben. Nå kan hun gjøre det samme med Henny Reistad og resten av den norske bataljonen i danske Esbjerg.

Info Final 4 Lørdag: Semifinaler Györ-Vipers (kl. 15.15). Ferencvaros-Esbjerg (kl. 18.00). Søndag: Bronsefinale (kl. 15.15). Finale (kl. 18.00). Kampene sendes på TV 3 og Viaplay. Vis mer

Lunde har også vunnet Champions League seks ganger. Så en finale Vipers-Esbjerg vil også bli en dronningduell mellom de to norske spillerne. Vipers møter Györ i lørdagens semifinale.

– Det er enormt spesielt. Men om det ikke går, kan jeg prøve igjen neste år, sier Nora Mørk til VG i Ungarn.

Mørk er selve definisjonen på en nøkkelspiller for Norge. Uten henne ble det ble 5. plass i EM 2018 og 4. plass i VM året etter. Oslojenta gjennomgikk da fire operasjoner etter en kneskade. Totalt har hun hatt 10 inngrep i knærne.

NY KLUBB: Nora Mørk er klar for semifinalen i Champions League med Esbjerg.

– Hun er et godt eksempel på at det som ikke knekker deg, gjør deg sterkere, mener Hergeirsson Han hevder hun har vokst både som spiller og menneske på skadene.

Hun leverte strålende kamper da et redusert Norge tok en ny EM-tittel i november. I Danmark har Esbjerg vunnet både cup og supercup. Tirsdag ble Odense slått i den første finalen i det danske mesterskapet.

– En blanding av fryktløshet og rutine, sier hun selv.

– Jeg nyter å spille og er godt forberedt. Jeg er uredd i viktige situasjoner. Noen blir helten, syndebukk eller tungen på vektskålen. Sånn er sport. For meg handler det om å være en som du alltid kan regne med når det trengs, beskriver hun.

Info Mestvinnende i Champions League 6 seire: Nora Mørk, Katrine Lunde, Ausra Fridrikas og Bojana Popovic. 5 seire: Eduarda Amorim, Anita Görbicz, Heidi Løke, Jana Knedlikova. 4 seire: Zsuzsanna Tomori, Katarina Bulatovic, Cristina Varzaru, Rima Sypkus og Tanja Dshandwhagava. Kilde: EHF. Vis mer

Det skriver lagvenninnen på både klubb- og landslag, Henny Reistad, under på.

– Det har vi sett i de ekstremt viktige kampene. Både sportslig og i sin tilstedeværelse. Den kan man stole på at alltid er der. Det er en trygghet for alle, og spesielt for meg selv, sier Champions League-toppscoreren (130 mål). Reistad ble nylig kåret til verdens beste håndballspiller.

Den danske landslagssjefen, Jesper Jensen, er trener i Esbjerg.

– Vi kjøpte ikke kun hennes straffekast, innspill og scoringer. Vi kjøpte henne for å påvirke kulturen i Esbjerg til å kunne vinne Champions League, sier Jensen til VG.

– Hun forstår og leser spillet godt. Både i forberedelser, i gjennomføring og i etterarbeid er Nora en utøver som har veldig mye å bringe inn i de lagene hun spiller i. Hun har veldig mye «trener» i seg, Nora. Det blir spennende å se når den tid kommer, mener Thorir Hergeirsson.

– Det er ikke utelukket å bli trener. Så spørs det om behovet for å være i dette sirkuset er der med en gang, sier Nora Mørk.