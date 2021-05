GULL IGJEN: Nora Mørk vant sitt første seriegull med Vipers. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Mental knockout i seriefinalen: Nytt Vipers-gull

KRISTIANSAND (VG) (Vipers – Storhamar 34–25) Det tok bare fem minutter. Vipers slo total mental knockout på Storhamar og tok sitt fjerde strake seriegull. Nora Mørk kunne juble for sitt første gull i Norge på fem år.

Publisert: Nå nettopp

Storhamar kom til seriefinalen i Aquarama uten kamper de siste tre månedene. De ble raskt ribbet for muligheten til å kapre gullet også. To kjappe mål av både Vilde Jonassen og Henny Reistad slo all luft ut av bortelagets tynne gullhåp: 4–0.

Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen ba om time out etter bare fem minutter. Det hjalp bare litt. De 100 hjemmetilskuerne fikk snart mer å juble for i den første håndballkampen spilt i Norge siden januar måned.

Nora Mørk satte på radaren. Hun fant Heidi Løke på strek, satte tre straffer, scoret ytterligere to mål – og viste sin store betydning for sin nye klubb.

les også Fra tre måneders pause til seriefinale: – Veldig spesielt

Dette var Mørks første tittel i norsk håndball siden hun forlot Larvik i 2016. Lørdag kan det bli mer. Vipers møter Sola i en cupfinale som opprinnelig skulle blitt spilt i romjulen. Favorittstempelet er soleklart mot Herrem & co. som kun har spilt en kamp etter nyttår.

Ved pause ledet Vipers 18–11. Storhamar kom til hektene etter hvert med fine scoringer av Tonje Enkerud, Guro Nestaker og Emile Hovden. Men snuste aldri på noe annet enn sølvmedaljene,

– De første de 20 minuttene var veldig bra. Veldig slurvete de siste 10, var Ole Gustav Gjekstads dom halvveis. Vipers-treneren var ikke fornøyd med den fallende tendensen inn mot pause.

GAMLEKLUBBEN FIKK SVI: Heidi Løke var sterk mot Guro Nestaker og sin tidligere klubb Storhamar. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Vipers har spilt fem tøffe Champions League-oppgjør siden Storhamar sist var på banen 10. februar. Forskjellen i tempo og kvalitet fortsatte i 2. omgang.

Henny Reistad brukte spensten og scoret noen av kvinnehåndballens råeste scoringer. På 23–13-målet gikk hun himmelhøyt og klinket ballen opp i motsatt kryss.

Det var internasjonal toppklasse mot god norsk standard. Nora Mørks frispilling av Heidi Løke rett etterpå var på samme nivå.

les også Vipers-treneren tror den korte sesongen kan bli Final Four-fordel

Strekspilleren fortsatte sitt sterke comeback etter nese-skaden. I Champions League-kvartfinalene mot Rostov-Don kom 38-åringen tilbake med 11 mål på 12 skudd. I kveld leverte hun fem mål på seks forsøk, skaffet tre straffer og var blant Vipers beste forsvarsspillere.

Mot slutten satte Gjekstad inn sine andrevalg. Storhamar pyntet litt på resultatet etter å ha ligget under med 12 mål på det meste. Men Ragnhild Valle Dahl og Karine Dahlum viste at bredden i Vipers-laget er enorm.

Nora Mørk ble finalens toppscorer med sine 7 mål. Henny Reistad satte inn 6. Mens Maja Jakobsen scoret fire for Storhamar.

PS: Vipers avslutter sesongen med Final 4 i Budapest. 29. mai er CSKA Moskva motstander i semifinalen av Champions League. Finalen spilles dagen etter.