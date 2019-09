PÅ HJEMMEBANE: Camilla Herrem på hjemmebane i Stavanger skaffer Norge straffe. Foto: Vidar Ruud

Camilla Herrem om VM-sjansene: – Mål om medalje uansett

STAVANGER (VG) (Norge-Argentina 37–23) Halvparten av VM-troppen for to år siden er revet vekk. Men Camilla Herrem (32) mener det ikke er noen grunn til å senke målsetningen under VM i Japan.

Sør-Amerikas nest beste lag, Argentina, var aldri noen målestokk i DNB Arena. Håndballjentene høvlet over den VM-klare motstanderen.

– Folk har alltid mye forventninger til oss og det er viktig. Vi har et mål om medalje uansett. Jeg mener at de forventningene aldri skal bli satt ned. Uansett, sier medaljegrossisten Camilla Herrem til VG. Hun har 11 medaljer på sin 11 internasjonale mesterskap – seks av dem gull.

– Den drømmen og visjonen er det ingen som skal ta fra oss, følger landslagssjef Thorir Hergeirsson opp og legger til:

– Jeg elsker den utfordringen vi står i nå.

Fra VM-laget som tok sølv i Tyskland for to år siden manglet hele åtte av 16 spillere mot Argentina. Katrine Lunde, Kari Aalvik Grimsbø, Nora Mørk, Veronica Kristiansen og Amanda Kurtovic var alle sentrale. Sannsynligvis spiller ingen av dem i Kumamoto i november og desember. Det ser langt lysere ut for Vilde Ingstad og Stine Skogrand.

Men uansett vil går det mot at nye spillere får sjansen og må dra lasset for håndballjentene. Moa Høgdahl grep sjansen fra start mot argentinerne. Trener Mia Høgdahls datter viste at hun har en del å bidra med både når det gjelder skudd, pasninger og tempo.

Også Emily Stang Sando startet kampen med noen redninger. Keeperen har ikke spilt mesterskap for Norge siden 2014, men spiller nå i meritterte Buducnost. Førstevalget Silje Solberg har vært et syk et par dager. Etter pause kom Andrea Austmo Pedersen. Den nye Vipers-keeperen markerte seg med tre strafferredninger, men ikke så mye annet i en svakere norsk 2. omgang.

– Det er bare en måte løse det på det er å gi trygghet til hver andre. Snakke mye sammen – også under kampene., mener Herrem. Hun er svært opptatt av at de nye spillerne ikke skal tenke konsekvens og gå i kjelleren etter en dårlig prestasjon. Men i stedet gi 100 prosent. Alltid, sier visekaptein Herrem som faktisk gikk målløs ut av målfesten.

Hergeirsson kaller henne en «bjellesau» i det nye laget. Heidi Løke, Stine Bredal Oftedal og Sanna Solberg er naturligvis i samme kategori etter en årrekke på landslaget. Kari Brattset Dale er allerede etablert stjerne i Györ. Alle fire gikk rett inn og markerte seg mot Argentina med til sammen 12 strake scoringer.

I den litt svakere avslutningen markerte Emilie Hegh Arntzen seg med blant annet med en målgivende pasning bak nakken til Brattset Dale. Arntzen kan bli viktig for dette laget mer enn i forsvar.

Norge fortsetter Intersport Cup i Stavanger mot Brasil fredag og Japan søndag

VG-Børsen

Andrea A. Pedersen 4

4 redninger/15 skudd - 0 feil

Emily S. Sando 3

3 redninger/15 skudd - 0 feil

Emilie H. Arntzen 6

5 mål/6 skudd - 2 feil

Heidi Løke 6

4 mål/5 skudd - 0 feil

Silje Waade 5

3 mål/5 skudd - 2 feil

Stine B. Oftedal 6

5 mål/8 skudd - 2 feil

Malin Aune 5

4 mål/7 skudd - 0 feil

Kari Brattset Dale 6

4 mål/4 skudd - 0 feil

Helene G. Fauske 2

1 mål/2 skudd - 4 feil

Moa Høgdahl 6

3 mål/3 skudd - 0 feil

Marit R. Jacobsen 5

2 mål/3 skudd - 0 feil

Ingvild Bakkerud 4

0 mål/0 skudd - 0 feil

Camilla Herrem 4

0 mål/0 skudd - 0 feil

Sanna Solberg BB 7

5 mål/5 skudd - 0 feil

Marta Tomac 5

2 mål/3 skudd - 1 feil

Vurdert av Jostein Overvik

