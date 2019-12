FOR TO ÅR SIDEN: Også under VM i Tyskland for to år siden hadde Estavana Polman med seg datteren og kjæreste Rafael van der Vaart som støtte. Da var datteren bare et halvt år gammel. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nederland-stjernen hadde droppet VM om hun ikke fikk ha med datteren

KUMAMOTO (VG) Estavana Polman (27) blir omtalt som spilleren Norge må stoppe før møtet med Nederland. Hun er tilbake i storform etter hun fikk datteren JessLynn for to og et halvt år siden.

Norge har hatt en resultatmessig drømmestart på VM i Japan med fire seirer på fire kamper. I siste gruppespillkamp fredag venter Nederland. Av Viasat-ekspert Gunnar Pettersen utnevnes de oransjes superstjerne, Estavana Polman, som deres største trussel.

– Hun er tett på en verdensklassespiller. Når det er snakk om Nederland, nevner alle henne, sier han til VG.

Polman har lenge vært en viktig brikke i et Nederland-lag som har nådd semifinale hvert år siden 2015. Hun har også fått mye oppmerksomhet for sitt privatliv – i 2016 bekreftet hun forholdet til tidligere fotballstjerne Rafael van der Vaart. For to og et halvt år siden fikk de to sitt første barn sammen.

Team Esbjerg-spilleren klarte som Norges Stine Skogrand ikke å være for lenge borte fra datteren, og tok med seg JessLynn den lange veien til Japan.

– Det betyr veldig mye for meg å ha henne her. Om hun ikke hadde kunnet bli med, hadde ikke jeg vært her heller. Jeg hadde ikke klart å være så lenge borte fra henne, sier Polman til VG og fortsetter:

– Hun reiste ned sammen med foreldrene mine og kjæresten min. De sa det hadde gått helt fantastisk, og det er jeg så glad for. De blir her litt lenger også, så jeg er veldig fornøyd.

Før møtet med Norge spør VG henne om hvorfor hun tror Viasat-eksperten utnevner henne som den største trusselen.

– Kanskje det er noe galt med ansiktet mitt? Er det noe galt med ansiktet mitt? Nei, da, jeg vet ikke, sier hun og ler før hun fortsetter:

– Det er selvfølgelig veldig hyggelig at han sier det, men vi har et veldig godt lag. Hvis alle spiller som de kan på sitt beste, er vi veldig sterke. Jeg håper vi får vist det frem mot Norge.

– En gang må være den første

Håndballjentene har møtt Nederland en rekke ganger de siste årene: Fem ganger på fem mesterskap siden VM-finalen i 2015. Norge har vunnet alle.

– Det kommer til å bli vanskelig. Der blir alltid vanskelig for oss mot Norge, de er gode og raske. Men jeg sier det samme hvert år, og jeg sier det igjen – en gang må være den første gangen vi slår dem. Jeg ser frem til å spille mot dem. Vi må bare spille håndball og ha det gøy, sier Polman.

– Jeg vet vi vil gi 120 prosent gjennom hele kampen. Det må vi, for Norge har et så godt lag. For å slå dem må vi score flere mål enn dem. Så enkelt er det, sier Nederlands målvakt Tess Wester.

KJÆRESTER: Estavana Polman på vei bort til kjæresten Rafael van der Vaart etter en VM-kamp mot Tsjekkia i 2017. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG.

– Svekket

Selv om Viasat-ekspert Pettersen roser Polman, mener han Nederland er svekket.

– Det blir nok en av de jevnere kampene, men det er et Nederland som er svekket. Stjernespiller Nycke Groot er borte. Tess Wester, som storspilte i sitt første mesterskap, har en dalende kurve. Jeg synes de er ujevne og på langt nær så skarpe som de har vært, sier han.

Norge er allerede sikret avansement til hovedrunden. Første kamp spilles søndag, men først venter altså Nederland fredag 12.30 norsk tid. Kampen kan du se på TV 3.

