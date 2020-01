BRØT REGLEMENTET: Jim Gottfridsson og tre lagkamerater på det svenske landslaget i håndball. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT / TT NYHETSBYRÅN

Svenske EM-stjerner gikk pub – måtte be om unnskyldning

Fire svenske håndballspillere gikk på pub og koste seg med drinker og vin under håndball-EM. De måtte be pent om unnskyldning for overtrampet.

Jim Gottfridsson, Andreas Nilsson, Lukas Nilsson og Kim Ekdahl du Rietz har – etter at pubturen ble kjent – stått fram og tatt ansvar.

Foran andre gjester drakk de fire svenske landslagsspillerne drinker og vin i baren på en pub i Malmö onsdag kveld. Spillerne hadde to dager fri, for første gang i mesterskapet.

I dag ble de tvunget til å be om unnskyldning til laget og lagledelsen, ifølge svenske Aftonbladet.

– Det var ikke bra gjort av dem, sier teamleder Jan Karlsson.

Det forventes nå at det innføres strammere alkohol-regler i det svenske håndball-landslaget.

Jim Gottfridsson er Sveriges playmaker, og han er lagkamerat med flere av de norske landslagsspillerne, i tyske Flensburg, regjerende tysk mester. Gottfridsson spiller sammen med Torbjørn Bergerud, Magnus Abelvik Rød, Gøran Johannessen og Magnus Jøndal.

På spørsmål fra svenske Aftonbladet om de misbrukte «frihet under ansvar», svarer Jan Karlsson:

– De balanserte i hvert fall på grensen, det kan man si. Alle innser at det stikker i folks øyne og at det kan misforstås. Hvor mye drakk de? Hva drakk de? Det er viktig at de tenker seg om, sier Karlsson.

Det svenske håndballforbundet er koblet inn for å se på om det trengs tydeligere regler for landslaget.

– Dette får forbundet diskutere og finne ut av. Spillerne må innse at de ikke er en privatperson i denne sammenhengen, men at de representerer Sverige og landslaget, og at de har manges øyne på seg under et EM på hjemmebane, sier Jan Karlsson.

– Vi har ødelagt lagets omdømme og tar fullt ansvar for det vi har gjort. Vi har bedt samtlige i laget om unnskyldning og ber også om unnskyldning til våre supporter og alle som jobber for å gjøre denne her EM-turneringen til et høydepunkt, sier lagkaptein Jim Gottfridsson til det svenske håndballforbundets hjemmesider.

Sveriges trener Kristján Andrésson uttaler samme sted:

– Jeg er skuffet over det som har skjedd, men spillerne har stått rakrygget foran hele troppen, bedt om unnskyldning og forklart at det ikke kommer til å skje igjen. Rett etter at vi fikk vite om hendelsen har vi satt i gang så vel individuell og gruppesamtaler og dermed gjort oss ferdige med hendelsen. Nå fokuserer vi fullt ut på de kommende kampene i Malmö.

