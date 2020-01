LANDSLAGSSJEF: Christian Berge. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Berge om Sverige-skandalen: – Kunne ikke ha skjedd med Norge

MALMÖ (VG) Landslagstrener Christian Berge sier at den svenske pub-skandalen ikke kunne ha skjedd med Norges lag.

Det ble onsdag kveld kjent at fire svenske håndballspillere gikk på pub og koste seg med drinker og vin under håndball-EM. De måtte be pent om unnskyldning for overtrampet.

– Hva andre lag holder på med, bryr jeg meg ikke om!

– Men kunne det ha skjedd med det norske laget?

– Det kunne ikke ha skjedd, fordi vi har en kultur som sitter godt, svarer Berge til VG.

– Vi har snakket om at vi skal gjøre alt for å prestere best mulig i hver kamp.

Petter Øverby innrømmer at det var et sjokk å høre om pub-runden til svenskene.

– Vi har flirt litt av det. De spiller på hjemmebane og vet at de blir kjent igjen uansett hvor de er.

– Kunne det ha skjedd med dere?

– Nei.

– Men det har vel skjedd tidligere med det norske herrelandslaget?

– Det var ikke oss, smiler Øverby.

– Det hadde aldri skjedd at noen av oss ville gå på byen under et mesterskap, sier strekspilleren.

Jim Gottfridsson, Andreas Nilsson, Lukas Nilsson og Kim Ekdahl Du Rietz har – etter at pubturen ble kjent – stått fram og tatt ansvar. Foran andre gjester drakk de fire svenske landslagsspillerne drinker og vin i baren på en pub i Malmö onsdag kveld. Spillerne hadde to dager fri, for første gang i mesterskapet.

Sverige møter fredag kveld Portugal i hovedrunden. Tidligere på kvelden skal Norge ut i sin første hovedrundekamp mot Ungarn.

– Ungarn har et ungt lag som har spilt på seg selvtillit til nå i EM, sier Christian Berge.

– Det er et bra håndball-lag som slår Island. De har en spansk-inspirert måte å spille på. Vi skal være obs, sier landslagstreneren.

Både han og Øverby snakker spesielt om den sterke ungarske strekspilleren Bence Banhidi.

– Det er kanskje den beste strekspilleren i mesterskap. Det handler om å ikke lage for mange straffekast og utvisninger i kamp med ham, sier Berge.

Her kan du se litt av Banhidis spill:

