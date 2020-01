Norge tapte etter vanvittig EM-drama: – Blir ikke mye verre enn dette

STOCKHOLM (VG) (Norge-Kroatia 28–29 etter fire ekstraomganger) Norge misser EM-finalen i håndball etter et vanvittig semifinale-drama i Stockholm fredag kveld.

Oppdatert nå nettopp

Kroatia er finaleklare etter å ha scoret fire sekunder før slutt i fjerde ekstraomgang.

– Å tape etter dobbel overtid med ett mål... i siste sekund...føles...det blir ikke så mye verre enn dette, sier Christian O´Sullivan til VG. Mens nordmennene fortvilte, gråt kroatene av glede - både ute på banen og på tribunen.

Gjøran Johannessen som bommet på siste skuddet i Norges siste angrep hadde det tungt etterpå.

– Det var riktig å gå for skuddet. Dommeren hadde armen opp. Det ble stolpe ut. Det er jævig når det er så marginalt. Helt jævlig, sier han til VG etter at dramaet var over.

Men det dramaet varte gjennom hele kampen.

Magnus Jøndal utlignet til 23–23 og sørget for ekstraomganger i Tele2 Arena. 2 x 5 minutter var ikke nok til å avgjøre. Sander Sagosen tok ansvar og utlignet både til 24–24 og 25–25. Så kontret lagkapteinen Kristian Bjørnsen inn 26–25. Men Domagoj Duvnjak utlignet til 26–26 på straffe i siste sekund.

To nye ekstraomganger måtte til: I den første mislyktes mye for Norge med skuddbom og tekniske feil - men syv sekunder før slutt utlignet Kristian Bjørnsen til 28–28.

FORTVILTE: Christian Berge innser at det gikk galt. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Også i den siste ekstraomgangen slet Norge med tekniske feil, men Torbjørn Bergerud vartet opp med en stjerneredning. Skuddbom av både Sander Sagosen og Gøran Johannessen gjorde at Kroatia kunne avgjøre sekunder før slutt.

– Jeg opplever at vi er et stolpeskudd unna å stå i finalen. Jeg synes veldig synd på gutta som slåss og står på gjennom hele matchen. Vi gjennomfører, ikke en bra førsteomgang, men resten av kampen er bra, sier Christian Berge til TV 3.

– Jeg syns synd på gutta nå, sier han, og påpeker at det blir tøft med en bronsefinale allerede lørdag (18.30). – Det blir tungt å komme seg opp fra dette, når vi er så nære. Men vi skal gjøre vårt ytterste for å slå tilbake, sier han.

Med knallharde dueller, omdiskuterte utvisninger, feberredninger av målvaktene og spill i den absolutte verdensklasse ble det en semifinale for historiebøkene.

Sander Sagosen (24) førte igjen an for Norge, og keeper Bergerud hadde noen parader som kunne blitt helt avgjørende.

– Det er et slag i trynet og det må vi bare ta. Det må vi lære av. Når vi står der neste gang tar vi det, sier Sagosen til VG.

Da Norge og Kroatia møttes i VM-semi i 2017, måtte det ekstraomganger til for å avgjøre hvem som skulle til finalen. Det ble det nok en gang, men to ekstraomganger var altså ikke nok.

De norske spillerne snakket på forhånd veldig mye om Kroatias «5–1-forsvar», altså med en «indianer» ute og forstyrrer Norges forsvar. Kiel-stjernen Domagoj Duvnjak var mannen som lå ute.

Det ble en tøff kamp der begge lag hadde hatt sin første utvisning før det var gått fem minutter.

Takket være Sander Sagosen – EMs ener både i antall mål og antall målgivende – holdt Norge bra følge. Han scoret fire av Norges seks første mål. Derimot tok ikke målvakten Torbjørn Bergerud noen ting det første kvarteret.

DRAMA: Christian O’Sullivan og Domagoj Duvnjak i aksjon. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Mer overraskende var det at Kroatia-keeper Marin Sego reddet masse. Etter 20 minutter sto han med en redningsprosent på 86.

– Norge spiller Sego god, sa tidligere landslagskeeper Ole Erevik som TV3-ekspert.

I tillegg hadde han god hjelp av stolpene og tverrligger. De norske spillerne brente altfor mye. Selv om forsvaret var bortimot perfekt mot slutten, så ble det 12–10-ledelse til kroatene ved halvtid. Strekspilleren Marino Maric hadde stått bak fem av motstanderens mål.

– Det er Sagosen som holder Norge i matchen, og det skal han også gjøre. Og han er ikke redd for å gjøre det, sa Joachim Boldsen som TV3-ekspert i pausen.

– Men for noen av de andre spillerne kan det se ut som de frykter litt denne kulissen og denne motstanderen, fortsatte Boldsen.

Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Norges planer om å snu kampen i starten på 2. omgang røk med skuddbom og bom – slik at Kroatia ledet 15–12. Bare en feberredning av Torbjørn Bergerud forhindret 16–12.

Så våknet Norge og kom likt allerede på 15–15 – med høyrebacken Eivind Tangen i hovedrollen, både som skytter og som servitør.

På 16–16 kastet Magnus Jøndal seg inn med dødsforakt, skaffet straffe og utvisning. Sander Sagosen gjorde ingen feil, og Norge var endelig i ledelsen igjen. Da var det gått 12 minutter av 2. omgang.

Men Kroatia ga seg ikke og scoret tre strake. Det så stygt ut da Gøran Johannessen ble utvist på 18–19, men da keeper Torbjørn Bergerud igjen fram. Flere ganger. Ikke minst da Norge gikk opp til 22–21 på en kontring etter Bergerud-redning.

På 22–23 bommet Magnus Jøndal på straffe for Norge. Han gjorde det godt igjen ved å utligne fra kanten og sørge for ekstraomganger.

Håndballgutta spilte sin andre semifinale i EM. Den første ble et drama av de store under EM i Polen for fire år siden. Norge tapte 33–34 for Tyskland etter ekstraomganger. Tyskerne vant senere gull i Krakow.

Norge har sølv i de to siste VM, 2017 og 2019.

I den andre semifinalen kl. 20.30 møtes Spania og Slovenia. Finalen går søndag kl. 16.30.

Publisert: 24.01.20 kl. 20:11 Oppdatert: 24.01.20 kl. 20:37

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser