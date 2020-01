GIGANTDUELL: Sander Sagosen mot Luka Stepancic i kvelden EM-semifinale. Foto: BJØRN S. DELEBEKK og NTB scanpix

Kroatia-kjempen om Sagosen: – La meg ta ham

STOCKHOLM (VG) Han er Kroatia-kjempe på 203 cm og 105 kg og kjenner Sander Sagosen meget godt. Luka Stepancic vil ordne opp med den norske stjernen i fredagens semifinale.

– La meg ta ham, sa Stepancic med et smil på kroatenes pressekonferanse før oppgjøret mot Norge, som starter 18.00.

Han kan det meste om nordmannens kvaliteter etter å ha vært lagkompis med ham i to sesonger frem til sist sommer.

– Ja, de har jo spilt sammen i PSG. Så de kjenner hverandre. Så får man se hvem som vinner den duellen, sier Christian Berge på VGs spørsmål da landslagssjefen møtte pressen fredag.

– Hva tror du?

– Sander har vært god. Stepancic er en god spiller defensivt. Men jeg tror Sander kommer til å gjør en god kampen igjen.

– Er det å helle bensin på bålet å komme med en sånn uttalelse før en semifinale?

– Jeg tror ikke vi trenger mer bensin nå. Jeg tror det er nok adrenalin i kroppene alene.

Sander Sagosen (195 cm) kommer neppe til å bremse selv om den over to meter høye kroaten ønsker han hjertelig velkommen til duell. Kroatia-forsvaret har i EM hatt suksess med sin 5–1-formasjon med Domagoj Duvnjak i den fremskutte rollen. Sagosen mener at det gjelder å angripe den helhjertet.

– Det som alltid er viktig er å være farlig på mål. De er gode ballspillere. Så fort du jukser litt, så er de fremme og stjeler ballen. Vi må gå på mål og stole på på intuisjon og ta riktig valg, sa Sagosen da han sist uttalte seg etter seireren over Slovenia onsdag.

Du husker kanskje sist det var semifinale mellom Norge og Kroatia:

Christian Berge sier:

– Vi skal opp mot et vanvittig tøft lag.

– Handler det om å angripe forsvaret?

– Ja, vi har snakket litt om det. Du må ha nesen mot mål mot et 5–1 hvor de er taklende med Duvnjak litt foran. Samtidig så må vi har bredde i spillet. de ønsker at vi skal komme innover (i banen) og slåss med dem.

Christian Berge fikk seg ni timers søvn natt til fredag. Han føler at hele laget er klare for en tøff kamp. Sagosen, Torbjørn Bergerud, Christian O’Sullivan, Petter Øverby og Kristian Bjørnsen ble hvilt helt mot Slovenia.

Kroatia spilte tirsdag uavgjort 22–22 mot Spania, men ble klare for semifinalen allerede for seks dager siden. Det forventes at Barcelona-stjernen Luka Cindric er tilbake etter skade. Toppscorer Igor Karacic fikk seg en smell mot Spania, men etter VGs opplysninger spiller også han.

Håndballgutta slo Kroatia etter ekstraomganger i VM-semifinalen for tre år siden, men tapte klart 32–28 på deres hjemmebane under EM for to år siden.

– Jeg husker kampen i Zagreb da vi vant, men Sander scoret åtte, ni mål. Han har virkelig vært i form i denne turneringen, men Norge har 16 gode spillere, sier Stepanic.

Domagoj Duvnjak – som til daglig spiller med Harald Reinkind i Kiel – sier:

– Vi har bare en sjanse mot Norge og det er å stå sammen solide som fjell.

Publisert: 24.01.20 kl. 16:04

