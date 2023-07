TRÆNG PÆNG: Kolstads daglige leder Jostein Sivertsen utenfor arenaen i Trondheim. Han forklarer i dybden om klubbens økonomiske utfordringer, og erkjenner at de har bommet på målsetningene.

Kolstads daglige leder tar selvkritikk etter håndball-bomben: − Med fasit i hånd, må man erkjenne det

TRONDHEIM (VG) Kolstad-sjef Jostein Sivertsen erkjenner at klubben har vært for ambisiøs, hatt for lite sikkerhetsmargin – og at det førte til bomben som har rystet Håndball-Norge.

Forrige uke smalt bomben om at hardtsatsende Kolstad måtte kutte drastisk i lønningene.

Før storsigneringer som Gøran Johannessen, Magnus Abelvik Rød og Sander Sagosen i det hele tatt hadde rukket å snøre på seg skoene i Kolstad Arena, fremsto den sportslige satsingen i fare.

I dette intervjuet snakker daglig leder Sivertsen om ambisjonene som var for store og realismen som var for liten.

I kjølvannet av lønnskuttene har Sivertsen og klubben fått passet påskrevet fra både inn- og utland på grunn av situasjonen de har havnet i.

Men han mener ikke klubben har vært uærlig overfor forbund eller brutt fair play-kutyme overfor stjernespillerne de har lokket til Trondheim. Og han er ikke med på at Kolstad er et luftslott.

Det viktigste på kort sikt først: Sivertsen er optimistisk med tanke på å få landet avtalene som gjør at de kan få en ordentlig start på satsingen, uten å ta noe på forskudd.

– Når forsto dere at dere manglet såpass mye penger at dere måtte ta drastiske grep?

– Det er viktig for oss å redegjøre for hele prosessen når vi har fått landet det her. Jeg skal ikke si altfor mye om det her og nå. På generell basis kan jeg si at det med lønnskutt, det gjør man alt man kan for å unngå. Nå er vi kommet til et punkt der vi ser at det ikke går. Da må vi ta grep. Ikke nødvendigvis fordi økonomien her og nå er så fryktelig dårlig, men fordi vi har signert tre fantastisk dyktige håndballspillere som kommer nå i juli. Da ser vi at kommende sesong kommer kostnadene til å være større enn inntektene, og da må vi korrigere kursen.

– Flere reagerer på at dere forklarer situasjonen med det makroøkonomiske bildet, som blant annet krigen i Ukraina. Har dere hatt tilstrekkelig sikkerhetsmargin her?

– Åpenbart ikke. Hadde vi hatt det, ville vi ikke vært nødt til å ta det steget her. Svaret på det er vel nei. Det har vi ikke hatt. Det kan vi fastslå. Der må vi se oss selv i speilet, vi kan ikke bare skylde på makroøkonomiske faktorer – selv om de har vært utslagsgivende, de også. Selv om vi ikke var tydelig på det i pressemeldingen (der de annonserte lønnskuttene), er vi tydelig på at vi også gjør feil og at vi er nødt til å lære av de feilene.

– Hva ser dere i speilet, da?

– Det er kanskje den sikkerhetsmarginen du spør om. Vi var veldig offensive i 2021, og hadde troen på at vi skulle få til dette. Hadde vi hatt en større sikkerhetsmargin, kunne vi ha sluppet å stå i denne situasjonen. Samtidig er det ikke gitt at vi hadde fått til denne satsingen om vi hadde hatt den sikkerhetsmarginen du etterspør. Det vil vi aldri få vite.

– Er det denne balansegangen dere har bommet på?

– Det kan fremstå som vi har drukket litt for mye Møllers tran. Vi har satset tøft, og har lyktes i stor grad på mange områder. Også på sponsorsiden, selv om vi ikke har nådd målene – sannsynligvis har målene vært for ambisiøse, og ikke jobben vært for dårlig. Det må jeg som leder se meg i speilet på, for jeg har vært med å sette målene.

STOR SATSING: Jostein Sivertsen har ledet Kolstad i 15 år, men det var først i 2021 de virkelig fikk ambisjoner om verdensherredømme. Bak Sivertsen på dette bildet står tidligere fotballspiller Vidar Riseth, i egenskap av å være sponsorsjef for Rema 1000 – en uhyre viktig støttespiller for Kolstad.

Sivertsen forklarer at de har budsjettert med ni hjemmekamper i Trondheim Spektrum, med en kapasitet på 9000, kommende sesong.

Åtte av disse er i Champions League, som betyr at de er nødt til å gå videre fra gruppespillet – og at turneringen er svært, svært viktig for at regnestykket skal gå opp.

At de i det hele tatt er i Champions League, er takket være et «wild card» fra det europeiske håndballforbundet (EHF). Det ble endelig tildelt 20. juni.

Derfra tok det kort tid før Kolstad kommuniserte til spillernes agenter at det var nødvendig med lønnskutt.

– Hvorfor sendte dere ut meldingen om lønnskutt rett etter at «wild cardet» var sikret?

– Det hadde ingen sammenheng, det var rent tilfeldig. Jeg vil ikke si så mye om datoer før vi har fått landet denne prosessen, men det var viktig for oss at vi fikk tatt fysiske samtaler med spillerne. Det var vanskelig før den datoen vi snakket med dem. Vi ønsket å fortelle det til dem fysisk – det var årsaken.

VG har tidligere spurt om Kolstad holdt de økonomiske problemene skjult, av frykt for å miste CL-plassen. Det avkrefter Sivertsen.

Men i en uttalelse til VG, sier Thomas Schöneich, ansvarlig for media og kommunikasjon i EHF, at Kolstad signerte en erklæring om at de hadde økonomi til å gjennomføre sesongen og ikke hadde noen større gjeld.

Påmeldingsprosessen ble avsluttet 13. juni, en uke før Kolstad fikk plassen.

– Har dere vært ærlige med EHF i denne sammenhengen?

– Jeg synes det. Vi har ikke en dårlig økonomi per dags dato, men vi ser at inntektene ikke holder følge med kostnadene kommende sesong. Vi er overbevist om at vi kommer til å få til det her. Det var vi også da vi søkte til EHF. Vi kan stå inne for det.

– Men når dere har sagt til EHF at dere har midlene til å gjennomføre sesongen, så var jo det med et ganske stort forbehold om at dere klarte å kutte kostnader?

– Alternativet hadde vært å fristille spillere. Der er riset bak speilet. Hvis man ikke klarer å komme i mål, må man gå til det grepet. Vi håper at vi slipper det. Men hvis vi ikke kommer i mål, kommer vi ikke til å la det skure og gå mens vi venter på at noen redder oss. Da må vi fristille spillere.

Sivertsen sier imidlertid at det ikke er et reelt alternativ per nå.

– Derfor, når vi sier at vi kommer til å fullføre sesongen, så står vi inne for det. Hadde vi vært nødt til å ta grepet med å fristille spillere, så hadde vi gjort det, sier Sivertsen videre om troverdigheten i deres erklæring.

STJERNESIGNERINGER: Gøran Johannessen, Magnus Abelvik Rød og Sander Sagosen (bak, litt uklar) har ankommet Trondheim – bare for å møte en situasjon litt annen enn den de var forberedt på.

Som nevnt er landslagsstjernene Gøran Johannessen, Magnus Abelvik Rød og Sander Sagosen de siste tilskuddene i en allerede stjernespekket stall.

Storsatsingen i Kolstad overbeviste dem om å vende hjem fra toppklubber på kontinentet.

Ambisjonene for prosjektet er utvilsomt skyhøye, men spillerne så neppe for seg at økonomisk krise skulle være realiteten da satsingen virkelig skulle begynne.

– Nå kommer det frem at dere ikke har inntektene som skal til og at de kontraktene spillerne er hentet på, ikke kan gjennomføres som avtalt. Er det fair play overfor spillerne dere har signert?

– Vi har hele tiden vært ærlige på at det ikke er noen garantier. Vi har ikke en rik onkel. Det sa jeg også i forbindelse med pressekonferansen i 2021: At det var da jobben startet, og at det ikke var noen garantier. Men jeg skjønner selvsagt godt at spillerne er skuffet over at vi ikke klarer å oppfylle de forpliktelsene som ligger kontraktene.

Slik så det ut i 2021, da satsingen ble presentert:

– Men en spiller som signerer for Kolstad, vil vel gjøre det i den tro om at vilkårene i kontrakten blir oppfylt?

– Ja, det skjønner jeg. Men så er det en veldig ekspansiv satsing også. Vi hadde den dialogen med agentene også, det er en viss risiko med denne satsingen – å gå fra 4. plass i norsk eliteserie til å skulle kjempe om å vinne Champions League. Agentene til spillerne forventet at de skulle få litt mer betalt for den risikoen. Det var en del av forståelsen da vi forhandlet lønninger: Her var det en risiko, og derfor må man få litt bedre lønninger.

– Gøran Johannessen sier til TV 2 at han reagerer på at beskjeden om lønnskutt kom såpass sent opp mot kontraktstart 1. juli. Forstår du hans frustrasjon?

– Det skal vi ha stor respekt og forståelse for at han mener. Vi har også vært tydelige på at alle spillere må få uttale seg fritt, det er ingen som har fått munnkurv eller direksjoner på hva de skal uttale seg om. Jeg ser andre har uttalt at de var lettere sjokkert. Det må vi ta til oss, det går på oss og det må vi ta på vår kappe.

VG vet at spillerne som var med på Kolstads hjemlige trippeltriumf ikke har fått utbetalt den kontraktfestede bonusen. Sivertsen ønsker ikke å kommentere dette, og viser igjen til den pågående prosessen med å lande rammeavtalene for videre drift.

– Det er sikkert mye vi kunne gjort annerledes. Vi valgte å holde satsingen hemmelig helt til vi offentliggjorde den, siden vi visste det kom til å komme motkrefter. Hadde vi hatt en bredere prosess i oppstartsfasen, hadde vi kanskje hatt bedre risikovurdering den gang.

– Ut fra det vi ser nå: Er Kolstad håndball et luftslott?

– Overhodet ikke. Jeg tenker vi har gjort et fantastisk stykke arbeid med å komme dit vi er. Så tenker jeg vi har lagt lista veldig høyt, og vi må komme oss opp dit. Vi er veldig nære å få det til, men akkurat nå trenger vi hjelp fra spillere og trenere for å få det til.

– I hvilken grad er du bekymret for at denne situasjonen påvirker omdømmet deres ut til sponsorer, tilskuere og andre dere samarbeider med?

– Vi kan oppfattes som uansvarlig for at vi ikke har kommet lenger. Samtidig har vi vært ærlige hele veien på at vi ikke har noen rik onkel, og jeg tror ingen kan ta oss i løgn gjennom hele denne prosessen. Og jeg tenker det er ganske mange som liker de skyhøye ambisjonene vi har. Kanskje har vi vært overambisiøse og satset over evne.

– Er du villig til å erkjenne en viss grad av overambisjon her?

– Ja. Det er klart, med fasit i hånd, må man erkjenne det. Men jeg tror folk kommer til å heie på oss, for vi gjør ikke dette for å skade noen andre, bare for å skape noe fantastisk bra. Og så har vi kanskje vært vel overambisiøse da vi satte målene i 2021.

PROSESS, PROSESS, PROSESS: Sivertsen jobber med å lande avtalene som skal sikre bærekraftig drift kommende sesong.