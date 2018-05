TAKK: Tor Odvar Moen ble takket av i Larviks arena med hjerteballonger og tale fra Gro Hammerseng-Edin. I forgrunnen Larvik-veteran Tine Stange og påtroppende hovedtrener Geir Oustorp. Foto: Alf Øystein Støtvig

Her er Hammerseng-Edins farvel-tale som rørte Tor Oddvar Moen til tårer

Publisert: 16.05.18 10:27

De tapte den første sluttspillfinalen. For Larvik-trener Tor Odvar Moen (53) kom følelsene først etterpå. Lørdag er det slutt. Etter over 600 kamper på Larvik-benken. Men først skal han vaske draktene en siste gang.

For siste gang ledet Moen klubben på hjemmebane tirsdag. Tidligere storspiller og nåværende styremedlem Gro Hammerseng-Edin holdt tale for treneren ute på banen etter at klubben hadde æret Moen med en video-hyllest.

– Da kjente jeg at det er en lang historie som snart er slutt. Veldig fint. Jeg hadde en tåre eller to i øyekroken, sier Larvik-treneren til VG.

– Han har vært helt enestående for Larvik. Jeg ble veldig rørt og beveget selv, sier Gro Hammerseng-Edin. Hun sliter med å beskrive betydningen til Moen har hatt helt siden han som trener i Halsen var med da klubben grunnlagt i 1990.

Etter noen år hos naboen Runar har Tor Odvar Moen jobbet i Larvik siden 1997. Han ledet laget til Norges eneste triumf i Champions League i 2011 og har i alle tenkelige roller vært med på hele gullrekka fra 2002 og frem til sist vår. Da ga kaptein Gro Hammerseng-Edin seg sammen med mange av de andre jentene fra mesterlaget.

– Det jeg nesten husker best er det mennesket som møtte meg da jeg som en forvirret høne kom inn på klubbkontoret og lurte på mye og mangt. Tor Odvar holdt orden og hadde oversikt på alt. En varm og fin mann, beskriver hun.

Lite tyder på at Tor Odvar Moen får oppleve et siste gull som avslutning. 15–10-ledelse ble snudd til syvmålstap de siste 34 minuttene av den første finalen.

– Jeg tror vi bare skal reise ned til Kristiansand for sesongens siste kamp. Så får vi se hva det blir til, sier han.

Moen er klar over at Vipers høyst sannsynlig overtar trippeltriumfen – serie, cup og sluttspill – Larvik har hatt abonnement på i alle sesonger siden 2008/2009.

Det er for lengst klart at Tor Odvar Moen fortsetter håndballivet i Siófok. Klubben ligger på 5. plass i den ungarske ligaen, satser hardt og blir nå i tillegg tilført internasjonale stjerner som keeper Silje Solberg og Champion League-finalistene Andrea Penezic og Tatjana Khmyrova fra Vardar.

– En bra klubb som får et godt lag. Jeg gleder meg stort til det. Jeg kjenner igjen ambisjonene fra Larvik. De er de samme som vi har hatt her, sier han.

Moen fikk ikke nye kontrakt i Larvik. Klubben valgte i stedet å satse på assistenten Geir Oustorp som hovedtrener.

– Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg var sint og irritert i noen dager, men skiller mellom sak og person. Det er viktig – også i forhold til en ny arbeidsgiver – å være mest mulig profesjonell og avslutte jobben her som hel ved, beskriver Moen.

Gro Hammerseng-Edin er styremedlem i klubben.

– Tor Odvar har på ingen måte fått sparken hos oss. Kontrakten gikk ut og styret kom frem til at vi ønsket å gå en annen vei.

Larvik har akkurat blitt reddet nok en gang av en økonomisk redningsaksjon de siste ukene. Over tre millioner kroner fra nærmiljøet berget klubben unna konkurs.

– Det har vært mange oppturer sportslig, men over tid har klubbens økonomiske situasjon tæret på. Det skal bli godt å gå på jobb uten å tenke på om vi har råd til et frimerke til 12 kroner, beskriver han.

– Samtidig er jeg selvsagt glad for at klubben er reddet. Den kan gå en fin tid i møte.

En av Tor Odvar Moens mange oppgaver har vært å vaske draktene denne sesongen. Onsdag er dét jobben for norsk klubbhåndballs mest meritterte trener.

– Dette er jo norsk kultur. Vi har ikke råd til å ha ansatt folk i alle mulige roller. Men vi løser ting. Hvis vi ser en tom colaflaske på tribunen, så plukker vi den opp, beskriver han og legger til med et smil:

– Og det har blitt veldig greit etter at vi fikk vaskemaskin her i hallen.

Gro Hammerseng-Edin oppsummerer hvilken ressurs Larvik mister når Moen drar:

– Han er den eneste i klubben som kan navnet på alle de frivillige.