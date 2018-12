TØFF TØRN: De norske jentene får ikke mye avslapning mellom kampene tirsdag og onsdag. Her hviler (fra venstre) Sanna Solberg, Stine Bredal Oftedal, Henny Reistad og Veronica Kristiansen i kampen mot Ungarn sist fredag. Foto: BJORN S. DELEBEKK

Norge får nesten ikke hvile: – Fantastisk dårlig kampprogram

HÅNDBALL 2018-12-10T11:12:57Z

NANCY (VG) Håndballjentene må ut i to EM-kamper med bare 17 timers mellomrom. Det skaper reaksjoner i Frankrike.

– Et fantastisk dårlig kampprogram, sier Nederland-trener Helle Thomsen til VG.

Norge har hatt mesterskapshistoriens lengste pause – hele fire døgn – foran oppgjøret med hennes lag tirsdag kl. 21.00 i Nancy. Men fra kampslutt går det bare 17 timer frem til de skal på banen igjen. Spania-Norge blåses i gang allerede kl. 15.45 onsdag.

Norge får dermed EMs korteste pause mellom kampene. Spania har tre timer mer hvile mellom tirsdag og onsdag.

– Det er ikke fair for spillerne og to kamper så tett på hver andre, mener Thomsen, som til daglig trener Molde i eliteserien. Hun har fått en brakstart på EM-med fire strake seire. Etter triumfen over Romania søndag ligger Nederland veldig godt an for å nå semifinalen.

Nederland mistet spillere før mesterskapet mens deres største stjerne, Györs Nycke Groot, gikk ut etter en hodesmell søndag. Helle Thomsen føler seg slettes ikke sikker på at de nederlandske jentene klarer å håndtere de to avgjørende kampene mot Norge tirsdag og mot Tyskland nøyaktig et døgn senere.

– To matchballer så tett på hver andre er vanskelig, sier hun.

Slik ser de nederlandske stjernene på å møte Norge:

Etter kritikk fra spillere og trenere har EM de siste årene blitt utvidet i antall dager. Karoline Dyhre Breivang opplevde både i 2004 og 2006 å bli europamester etter åtte kamper på bare 11 dager.

Men Viasats EM-ekspert kan ikke huske å ha opplevd tro mesterskapskamper med bare 17 timers mellomrom.

– Dette er krevende både fysisk og mentalt. Det burde verre mulig å legge kampene annerledes med så mange dager å ta av, sier hun.

For Norge vil en eventuell EM-finale kommer på dag 16 i mesterskapet. Frankrike og Russland har hele 18 dager fra åpningskampen 29. november frem til EM-finalen 16. desember.

Dyhre Breivang mener det utfordrende for de norske jentene å gjennomføre de faste rutinene mellom kamp på sen kveldstid (Nederland) og påfølgende ettermiddag (Spania).

– Men de har ikke noe valg. De må bare stå i det. Det tror jeg de kommer til å klare godt. Onsdagens motstander Spania har heller ikke vært gode de siste kampene, minner hun om. Dyhre Breivang er høyt oppe på VG-listen over de 100 beste spillerne gjennom tidene.

– Vi får vise hva som bor i oss, sier Halvor Lea. Han er lagets medierådgiver og har allerede varslet at det blir kortere tid enn vanlig i pressesonen etter kampen mot Nederland.

Thorir Hergeirsson eksploderte nettopp der etter seieren mot Ungarn fredag. Dagen etter begrunnet han det med at det sportslige er under press fra behovene til mediene, arrangører og sponsorer. Men Halvor Lea sier at den svært korte kamppausen ikke har vært noe tema i laget.

– Vi skal knuse både Nederland og Spania, sier en kamplysten Veronica Kristiansen.

– Vi må være mye mer skjerpet i rutinene. Det blir mindre tid til alt. Det er vi innstilt på å takle, opplyser Lea.

VG har også spurt det europeiske håndballforbundet om hvorfor kampprogrammet er lagt opp slik. De har foreløpig ikke svart. Opplegget ble lagt lenge før mesterskapet. Håndballjentene har havnet i denne skvisen fordi Norge ikke ble bedre enn nummer tre i gruppespillet.

