RETT FRA TERAPEUTEN: Bjarte Myrhol kom rett fra fotterapeuten til pressetreff tirsdag. Kapteinen har vondt, men spiller helt sikkert sammen med Sander Sagosen (til høyre) og Magnus Abelvik Rød mot Ungarn onsdag. Foto: BJORN S. DELEBEKK

Bjarte Myrhol spiller VM med smerter: – Tar bort litt av fokuset

HERNING (VG) Bjarte Myrhol (36) halter mellom kampene og regner med å spille med smerter i resten av VM. Landslagskapteinen innrømmer at liktorn-problemet tar vekk litt av fokuset.

– Ja, det er vondt. Jeg prøver å innstille hodet på at det ikke skal ha noen betydning. Men jeg merker at tar bort litt av fokuset mitt når hvert skritt gjør vondt, sier Myrhol til VG.

– Forhåpentligvis vil en rolig tirsdag gjøre dette litt bedre. Det er det jeg drømmer om. Natten etter Sverige var litt bedre enn etter kampen mot Egypt søndag.

Men det er ingen tvil om at strekspilleren uansett kommer på banen i den svært avgjørende VM-kampen mot Ungarn onsdag.

– Under kamp så tar han ikke hensyn til det i hele tatt, sier landslagslege Thomas Torgalsen.

– Fra det medisinske apparatet er han friskmeldt til kamp. Ferdig. Smerteterskelen er høy hos alle håndballspillere, synes jeg. De er vant til å ha vondt mange steder.

Bjarte Myrhol samler laget mot Danmark.

Bjarte Myrhol har vært to dager på rad hos fotterapeut, men regner ikke med å bli kvitt plagene i VM. Hard hud under tærne skaper et trykk innvendig i foten.

– Veldig irriterende. Det er som å ha et innvendig gnagsår. Som å spille med en flis i foten, forklarer landslagslege Torgalsen.

Myrhol har fått fjernet mye av den harde huden og har fått en foring av filt som skal ta av for presset på det ømme området. Men beskyttelsen fungerer ikke i trening eller kamp, men bare ellers.

– Det er ikke mulig å få noe til å sitte under kamp, sier Torgalsen.

Bjarte Myrhol har i de to siste kampene vært ren angrepsspiller.

– Men det har i utgangspunktet ikke noe med liktornen å gjøre, sier Myrhol. Han opplyser at han lenge før VM har snakket med Christian Berge om at kunne komme til å bli en ren angrepsspiller.

– Det har lenge vært på papiret. Dermed blir jeg ikke så sliten.

– Du lever godt med det?

– Ja, så lenge jeg spiller godt. Jeg mister kontringsfasen – min beste fase – den savner jeg selvsagt. Men jeg gjør den jobben jeg blir fortalt.

Bjarte Myrhol var personlig ikke fornøyd selv om Sverige ble slått mandag. Nå handler det om Ungarn.

– Vi må vinne. Det krever at vi setter tempoet opp, sier Myrhol. Skjern-spilleren tror Danmark vil gjøre sitt beste mot Sverige. det betyr etter al å dømme VM-semifinale for Norge fredag.

– Jeg stoler på at Danmark ikke er med noe avtalt spill med svenskene i det hele tatt. Men de kommer nok til å bytte og rullere i denne kampen, sier han.

