STORSCORER: Alexander Westby med ti mål mot finnene lørdag. Her fotografert i hjemmekampen mot det samme laget. Foto: Bjørn S. Delebekk

Elverum tok sin fjerde strake i Champions League

HÅNDBALL 2018-11-03T15:44:25Z

( Riihimäen Cocks-Elverum 25–28) Elverum vinner og vinner i Champions League. Håpet om avansement fra gruppen øker etter borteseier i Finland lørdag. Alexander Westby noterte ti fulltreffere.

Publisert: 03.11.18 16:44 Oppdatert: 03.11.18 17:12

Seieren over Riihimäen Cocks betyr at Elverum nå har fire strake seirer i mesterligaen. De to siste av dem har kommet mot det finske laget.

– 1. omgang var strålende, fastslo Frode Scheie som kommentator på Viasat4-sendingen.

Elverum hadde en tung start på kampen, men klarte å snu 3–6 til 8–6-ledelse. Utover i omgangen ble de bare bedre og bedre og ledet 15–12 ved pause.

Nok en gang hadde målvakten Morten Nergaard noen feberredninger som ble viktige for Elverum. Han endte opp med en redningsprosent på 35.

Alexander Westby traff på 10 av 13 forsøk. Fire straffekast ga alle avkast for vertene.

Gjestene var oppe i femmålsledelse, men finnene fikk inn et par reduseringer mot slutten.

Elverum har reelle muligheter til å gå videre fra gruppen sin . Neste oppgave er bortekamp mot Wisla Plock.

Det norske laget kjemper om avansement mot spanske Ademar Leon, polske Wisla Plock og Dinamo Bucuresti fra Romania. De har nå åtte poeng i det som kan minne om en «dødens gruppe». Elverum avslutter borte mot spanske Ademar León den 1. desember.

Mål for Elverum lørdag:

Alexander Westby 10, Sigvaldi Gudjonsson 8, Magnus Frederiksen 5, Tine Poklar 4, Jonas Burud 1.