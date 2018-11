VM 2015: Linn Jørum Sulland er med på landslaget igjen. Det blir første mesterskap siden VM 2015. Foto: Bjørn S. Delebekk

Sulland om comebacket på landslaget: – Det er litt rart

HÅNDBALL 2018-11-07T15:15:39Z

Vipers Kristiansands venstrehendte skytter Linn Jørum Sulland (34) er tilbake med det norske flagget på brystet etter skadetrøbbel.

Publisert: 07.11.18 16:15

– Det er veldig deilig, og litt rart, for det er såpass lenge siden jeg har vært på samling, men jeg er veldig klar for å bidra, sier Sulland med et bredt glis til Fædrelandsvennen .

Linn Jørum Sulland har ikke spilt mesterskap siden VM-gullet i 2015. En kneskade gjorde at hun mistet OL i Rio i 2016, og i fjorårets VM måtte hun nøye seg med en reserverolle.

Landslagsledelsen mente at høyrebacken ikke tålte belastningen av å spille på landslaget i tillegg for de rosa. Den beskjeden hadde ikke Sulland fått personlig, ifølge Fædrelandsvennen.

– Jeg har vel skjønt det, men jeg har ikke fått den beskjeden fra Hergeirsson. Men det er nok fornuftig, for det er en skade i kneet, og jeg kjenner jo at den er der, sier Sulland.

Hun er glad for at mange spillere fra den norske ligaen er med. Selv har Vipers med seks.

– Eliteserien får altfor lite oppmerksomhet, synes jeg, og det at vi nå er sju spillere i troppen, synes jeg er positivt. Kanskje kan det gi oppmerksomhet dit også, og ikke bare rundt landslaget, sier 34-åringen.

Med en langtidsskadet Nora Mørk og en nylig gravid Stine Skogrand har landslagstrener Thorir Hergeirsson besluttet å ta Sulland inn i varmen igjen.

– Vi trenger en som er god til å dunke ballen i mål, både på straffer og fra distanse, sier Hergeirsson til VG.

Linjespiller og lagvenninne Heidi Løke syns at Sullands comeback er vel fortjent.

– Hun har vært veldig god for Vipers i det siste. Sammen med Amanda, så blir det en veldig bra høyre side. Linn er flink til å gjøre oss andre gode, og hun er fantastisk god med linja, så det er veldig bra for oss, sier Løke med et stort smil.

Linn Jørum Sulland har måttet se de siste mesterskapene fra sofaen på grunn av kneskaden hun pådro seg. Nå, to år senere har formen bedret seg betraktelig og ført til at hun har prestert på sitt beste for klubblaget Vipers.

– Linn har taklet og tålt trening og kamper over tid, og det har vært viktig for oss å se, slik at vi unngår å øke belastningen hennes. Det gjelder å håndtere det at hun har hatt en alvorlig skade som har tatt lang tid å komme tilbake fra, sier Hergeirsson.

– Var det mangelen i siste VM?

– Vi manglet distanseskudd, men vi hadde jo flere bakspillere som skal kunne skyte. Vi ser at vi trenger henne nå i den formen hun har vist. Dessuten får vi en god straffeskytter, og det er ikke uvesentlig. Det manglet vi i finalen (i VM) da vi bare scoret på to av fem. Hvis hun gjør som hun pleier så har hun vel 9 av 10, avslutter islendingen.