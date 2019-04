BANENS BESTE: Henny Reistad ble kåret til banens beste da Vipers spilte seg til sluttspillet i Champions League. Foto: Djorovic, Aleksandar / NTB scanpix

Selvsagt kan Vipers gjøre sensasjon i Final Four

(Vipers-Buducnost 25–18, sammenlagt 49–37) – ANALYSE – Supertalentet Henny Reistad og Vipers er klare for en historisk semifinale i Champions League. Det er ikke umulig å gjøre sensasjon for Final Four-debutanten i mai.

Norskdominerte Györ er favoritt foran russiske Rostov-Don i Budapest. Franske Metz blir den fjerde klubben. Vipers tapte med fire mål borte og syv hjemme for Stine Bredal Oftedals Györ i mellomspillet i vinter. Det er ekstra gledelig at Nora Mørk nå også er tilbake på banen i Ungarn.

I utgangspunktet befinner Final Four-debutanten seg selvsagt i etasjen under den regjerende Champions League-vinneren. Men det er et Vipers i stor utvikling som nå skal prøve seg i kvinnehåndballens aller beste selskap. Ingen ting er umulig for et lag fullt av jenter som har vunnet internasjonale titler med Norge. I tillegg har Katrine Lunde seiret fire ganger i Champions League med Viborg og Györ. Få kan turneringen bedre enn henne.

Lunde og forsvarsspillet løftet seg til et nytt nivå i kvartfinalen. Buducnost er ikke på samme nivå som da de slo Larvik i Champions League-finalen for fire år siden, men bare 37 baklengs på to kamper er sterkt og klart best av alle åtte lag i kvartfinalen. Den klassiske norske kombinasjonen av forsvarsspill og kontringer bærer alltid langt. Det vet vi.

Henny Reistad vil i hvert fall være i stand til å løpe fletta av hvem det skulle være i Laszlo Papp Arena også. Hun har imponert stort med 10 scoringer på bare 13 skudd i kvartfinalen. Hun har hurtighet, forståelse, timing og det meste av hva som skal til også i avslutningen av Champions League.

Men angrepsspillet – og særlig skytingen – har ikke vært like imponerende som det defensive. Med spillere som Reistad, Jeanett Kristiansen og Linn Jørum Sulland ligger det et klart potensial til forbedring den neste måneden.

Fremgangen har vært enorm i løpet av bare én sesong. I fjor vant Vipers bare en av seks kamper og ble feid ut av gruppespillet. Nå er de klare for semifinalen etter ni seire, en uavgjort og fire tap på de 14 kampene.

Ole Gustav Gjekstad fikk ikke umiddelbare resultater i fjor høst. Borteseieren over Bucuresti – med Cristina Neagu på laget – 4. november ble det store gjennombruddet. Den erfarne treneren har fått tro, selvtillit og klare prinsipper inn i spillet. Gjekstad har videreutviklet Vipers flere hakk på mindre enn et år.

For norsk kvinnehåndball kan det ikke undervurderes å ha en klubb med i sluttspillet av Champions League. Det betyr enormt at Vipers med syv landslagsspillere hevder seg på aller høyeste nivå.

Det øker statusen på å spille i Norge. Vipers gjør som Larvik har gjort i veldig mange år: Tilbyr spillerne svært gode sportslige utviklingsmuligheter og moderat lønn sammenlignet med konkurrentene. I penger har de norske toppklubbene ingen mulighet til å hamle opp med konkurrentene ute i Europa.

Katrine Lunde kunne tjente flere ganger mer i Øst-Europa eller i Frankrike. Heldigvis kommer hun fra Kristiansand. Hun kom hjem for å oppleve europeisk suksess med en norsk klubb. Akkurat som klassespillere som Cecilie Leganger og Gro Hammerseng-Edin gjorde for snart 10 år siden.

Det ga Larvik seieren i Champions League for åtte år siden.

Larvik i nedadgående spiral siden borteseieren over Györ i 2015. Den samme uken hadde de økonomiske problemene nådd offentligheten. Nå er det etter alle solemerker slutt på en LHK-deltagelse i Champions League som sammenhengende har vart i 19 sesonger.

Da er det like fantastisk som viktig at daglig leder Terje Marcussen og resten av ildsjelene i Vipers nå lykkes med drømmen de har jobbet så hardt for i mange år. Det er bare å gratulere.

Men det viktigste gjenstår.

Publisert: 13.04.19 kl. 21:06