Vipers-Gjekstad før parodi-kampen: – Stiller med mitt beste lag

Semifinalekampen mellom Vipers og Larvik ligger an til å bli en ren parodi. –Jeg stiller med mitt vanlige lag, og vi kommer til å spille så godt som vi kan, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til VG.

Larvik HK meldte mandag kveld at ingen av denne sesongens spillere i A-lagstroppen er aktuelle for de to semifinalene. Laget mot Vipers vil derfor bestå av spillere fra det nyopprykkede 2. divisjonslaget hos LHKs samarbeidsklubb Larvik Turn og fra rekruttlaget.

Dermed ligger det an til ren nedsabling i Kristiansand i ettermiddag.

To av Larviks faste spillere skal likevel være med: strekspilleren June Andenæs (35) og målvakten Guro Rundbråten (29). Det er klart etter forhandlinger gjennom NISO (Norske idrettsutøveres sentralorganisasjon).

Ikke video

– Vi går til denne kampen som til alle andre, rent bortsett fra at det ikke er så mye å forberede seg på. Det finnes ikke så mye video av rekruttspillerne til Larvik, sier Vipers-trener Gjekstad.

Gjekstad - kjent som trener for Larvik i storhetstiden - innrømmer at det er spesielt. Men at han forbereder sine elever som til alle andre kamper.

– Jeg stiller med mitt beste lag. Kristine H. Thomassen fra Randesund får sin debut hos oss i dag, ellers er alt som vanlig.

– Hvis vi ikke hadde spilt kamp, så hadde vi trent.

Ikke optimalt

– Men dette er vel ikke akkurat gode forberedelser mot Champions League-avslutningen?

– Det er ikke optimal matching, men den matchingen får vi med to lag på trening. Så i dag er målet å løpe mest mulig og sette fart i kampen. Så får vi se hvor god motstanden er.

– Har du opplevd noe lignende på 30-40 år i håndballen?

– Aldri! Noen lag har måttet stille redusert på grunn av sykdom, men aldri et sånt mannefall.

– Hva synes du om situasjonen?

– Jeg synes det er rart at de ikke spiller ut sesongen, men kanskje det er et «takk for sist» til styret? Uansett har det ikke den store konsekvensen. Jeg tror vi hadde slått A-laget til Larvik også. Vi får se hva som skjer videre. For oss spiller det ingen stor rolle.

Bestrider oppsigelsen

To Larvik-spillere, June Andenæs (35) og Guro Rundbråten (29), bestrider oppsigelsen i Larvik og har koblet inn spillerorganisasjonen NISO. De sa seg samtidig villig til å spille de to semifinalekampene mot Vipers - om de kom fram til en avtale.

– Ja, det ble en avtale i løpet av tirsdagen, bekrefter NISO-advokat Eirik Monsen til VG 1. mai.

SPILLER LIKEVEL: June Andenæs er en av to faste Larvik-spillere som er med mot Vipers. Hun har tatt saken til NISO, som har kommet fram til en avtale for henne og Guro Rundbråten. Foto: Svein André Svendsen

Kontrakten med A-spillerne i Larvik HK gikk ut tirsdag.

– Ekstraordinært og uheldig. Men hvilke spillere klubben stiller med, kan vi ikke legge oss bort i. Larvik har i lang tid vært klar over at det er sluttspill i mai. Så dette er noe de har gått inn i med åpne øyne, sa Håndballforbundets generalsekretær, Erik Langerud, til VG mandag.

Publisert: 01.05.19 kl. 14:55