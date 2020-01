TILBAKE I SLAG: Gøran Johannessen traff igjen mot Portugal. Her jubler han med Norges gode keeper Torbjørn Bergerud. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Johannessen og Rød slo tilbake: – Kjempeskuffelse om vi ikke når semifinalen

TRONDHEIM (VG) (Portugal-Norge 28–34) Plutselig var også Magnus Abelvik Rød (22) og Gøran Johannessen (26) i EM-form.

– Det vil være en kjempeskuffelse om vi ikke når semifinalen, sier Johannessen etter seks scoringer i et aldri så lite form-comeback mot Portugal.

Norge har gjort et perfekt gruppespill. Onsdag drar håndballgutta til Malmö med to poeng og seks plussmål. Det er allerede klart at Sverige og Slovenia blir motstandere.

– Vi møter verdenslag. Det nytter ikke å slappe av selv om vi har en liten fallskjerm, sier Johannessen og tenker på de to poengene Norge sikret seg mot Portugal.

Tror Danmark går videre

Onsdag spiller Island-Ungarn og Danmark-Russland i Zlatans fødeby ved Øresund. Uavgjort eller ungarsk seier i den første kampen sender verdensmester Danmark ut av mesterskapet.

– Jeg tror ikke Ungarn klarer dette med det laget de har. Jeg tror Island og Danmark går videre, sier Johannessen bestemt.

– Vi er en av favorittene og skal gjøre det vi kan for å komme til en finale, sier Magnus Abelvik Rød.

Det kan det gå mot en ordentlig tøff duell fredag: Islendingens store spiller, Barcelona-stjernen Aron Palmarsson, i direkte duell med Magnus Abelvik Rød.

– Det blir steintøft. Palmarsson er i veldig god form og er en verdensklassespiller. De har et system de har spilt i veldig mange år. Vi må se litt video og være godt forberedt, sier fjorårets VM-komet som endelig traff i EM også.

– Veldig deilig. Jeg fikk vist ferdighetene mine på en litt annen måte, sier han etter seks scoringer på bare syv skudd før pause. Han syntes det var helt greit at Harald Reinkind tok over jobben i 2. omgang. Bergenseren scoret på fire strake skudd.

– Det var helt greit for meg, sier Abelvik Rød som mistet pusten før pause. Men reiste seg og scoret videre.

– Det var klasse. Det var deilig at både han og jeg klarte å svare på tiltale i dag. Både han og jeg har slitt litt i de første kampene. Det er deilig å se at han presterer slik, sier Gøran Johannesen.

Mot Frankrike fikk begge de to Flensburg-spillerne 3 poeng på VG-børsen etter til sammen å ha bommet på alle sine fem skudd. Mot Portugal fikk Rød 9 og Johannessen 7 poeng etter at Flensburg-duoen hadde stått for 12 av målene.

– Vi har bare prøvd å unngå å tenke på hva som står i mediene, sier Gøran Johannessen.

– Jeg har distansert meg litt og ikke tatt det så alvorlig, sier han og forteller at han likevel av har fått beskjed på VGs treer av sin mor.

– En sinnsyk belastning

Høsten har vært tøff for dem.

– Jeg har vært veldig sliten. Flensburg har spilt 43 kamper og Magnus og jeg har stått 90 prosent av tiden. En sinnssyk belastning. jeg har kjent at kroppen ikke har vært topp i november og desember, sier Johannessen og forteller at hans «juleferie» ble på fire dager etter Flensburg spilte høstsesongens siste kamp 2. juledag.

– Vi har spilt enormt mange kamper. det er en litt annet system her på landslaget. Så det handler litt om å finne rytmen igjen, beskriver den 203 cm høye skytteren.

FULL KLAFF: Magnus Abelvik Rød satte seks scoringer på en omgang mot Portugal. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

– Det handler også om samhandling. Vi spiller annerledes i Flensburg enn på landslaget, mener han.

Christian Berge valgte å satse på begge fra start mot Portugal.

– Jeg var ikke redd for at de ikke skulle prestere. Det var viktig at de fikk en slik kamp. Gøran har slitt med bedømmelsen av avstanden til forsvaret. Magnus tror jeg bare kommer mer utover, sier landslagssjefen som brukte Sander Sagosen i bare 29 minutter.

– Det var fint å få hvilt ham litt slik han stiller med friske ben i mellomrunden.

Publisert: 15.01.20 kl. 04:36

