Mot monsterår for håndballjentene: – Det blir tøft

KUMAMOTO (VG) Det neste året blir mer hektisk enn noen gang for de fleste av håndballjentene. For Stine Skogrand (26) kan det bli ekstra spesielt.

VM, Champions League, OL-kvalik, seriespill, et eventuelt OL og EM på hjemmebane – slik ser kalenderen til håndballjentene ut.

– Det blir selvfølgelig tøft, men når det står på, er det eneste vi har lyst til å spille alle de kampene. Vi vil kvalifisere oss til OL. Det er en drøm for alle, sier Stine Skogrand når VG møter henne på spillerhotellet dagen etter semifinaletapet for Spania. Søndag er det bronsefinale mot Russland klokken 09.30 norsk tid (TV 3).

OL kan bli ekstra spesielt for Skogrand For første gang kan håndballjentene og håndballgutta spille OL samtidig. Det betyr at hun kanskje kan få dra til Tokyo sammen med samboer Eivind Tangen (26).

– Det hadde vært dritkult om begge to fikk lov til å spille OL. Men vi må vente og se hva som skjer. Vi må først kvalifisere oss begge to, sier Skogrand.

Datoer for OL-kvalik, OL og EM OL-kvalik 20–22. mars

OL Tokyo 24. juli-9. august

EM Norge 3.-20. desember

Enorm belastning

Skadene florerer i håndballen – i VM har Norge syv spillere ute.

Flere har allerede gått ut og ytret sin bekymring for belastningen, og før mesterskapet uttalte trenerteamet Thorir Hergeirsson og Moa Högdahl at de mener man bør droppe mesterskap i desember når det er OL-år.

– Er det forsvarlig med et sånt år som kommer nå?

– Jeg synes det er en vanskelig diskusjon å ta, for jeg føler egentlig ikke det blir gjort så mye. Neste år blir Champions League utvidet også. I Vipers har vi vurdert om vi må trekke oss fra for eksempel NM. Det er trist at det har kommet dit at man må vurdere å trekke seg fra noe så tradisjonelt, sier Marta Tomac, som beskriver følelsen etter semifinaletapet som «jævlig» overfor VG.

Hun legger til at hun tror det hektiske året blir veldig gøy – en beskrivelse som går igjen hos samtlige av håndballjentene.

Flere kommer tilbake

Og det positive – før OL-kvaliken i mars – er at flere av de skadede spillerne trolig er tilbake.

Györ-stjernen Veronica Kristiansen nærmer seg håndballspill igjen, Amanda Kurtovic gjorde comeback i november og Henny Reistad kan er trolig tilbake for Vipers i NM-finalen i romjulen.

På den andre siden er Kari Aalvik Grimsbø fortsatt ikke klar etter operasjonen i kneet sist sommer. Heller ikke Nora Mørk er ventet tilbake med det første, mens trener Thorir Hergeirsson melder at det går «litt opp og ned – noen komplikasjoner» med Katrine Lunde, som røk korsbåndet i mai.

LABER STEMNING: Det var en skuffet gjeng som møtte pressen på spillerhotellet i Kumamoto etter semifinaletapet for Spania. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG.

Uansett vil trolig Thorir Hergeirsson ha flere valgmuligheter når OL-kvalifiseringen nærmer seg.

– Det som har skjedd i VM bør generere større konkurranse og en større bredde. Det er flere spillere som har fått erfaring fra mesterskap både på og utenfor banen, sier Thorir Hergeirsson.

For kaptein Stine Bredal Oftedal handler det først og fremst om å holde seg frisk.

– Jeg husker fra 2016 at jeg ønsket å være i min beste form. Men akkurat nå kjennes det mer som jeg bare skal holde meg frisk og rask og være smartest mulig. Det handler om å høre på kroppen. Det blir mange kamper og det lønner seg alltid å være skadefri.

Tøff OL-kvalik

Muligheten for å sikre seg en direkte billett til OL forsvant i semifinalen mot Spania. 2020 blir første året Norge må ut i kvalik. I de tre foregående OL har de kvalifisert seg gjennom å vinne EM.

Og den blir tøff: Tap for Russland i bronsefinalen søndag betyr Montenegro, Romania og Nord-Korea i kvalifiseringen. To lag går videre.

Med seier så blir det Serbia, Ungarn og Kina. Norge spiller på bortebane – det norske herrelandslaget har fått OL-kvalik hjemme i april.

– Det blir nervepirrende, det blir tøft og det blir mye spenning rundt det. Alle har lyst til å spille OL. Jeg gruer med egentlig litt allerede, sier Malin Aune.

Men først gjenstår en kamp i VM: Bronsefinale mot Russland søndag. Den spilles 09.30 norsk tid og sendes på TV 3.

