Storspill fra Solberg reddet Norge i sliteseier mot Angola

KUMAMOTO (VG) (Norge-Angola 30–24) Et fysisk Angola ga Norge god motstand i første omgang, men igjen våknet Norge mot slutten og sikret sin fjerde gruppespillsseier. Dermed er de videre til hovedrunden.

Etter en jevn første omgang slet Norge med å stikke fra Angola som viste muskler mot de norske kvinnene. Norge gikk til pause med ledelsen 13–12, men fikk en fin luke tidlig i andre omgang. Midtveis snudde det imidlertid igjen, og Angola klarte å spise inn Norges ledelse.

Men så kom den norske innspurten som tidligere mot slutten av kampen, og med litt over tre minutter igjen gikk Norge opp til 28–23. Da klokka viste 60 minutter var Norge oppe i en 30–24-ledelse som også ble sluttresultatet. Dermed vant Norge sin fjerde kamp i gruppespillet, og er videre til hovedrunden.

– Det var jevnt, men vi holder koken og drar det i land til slutt, smiler Silje Waade til VG like etter kampslutt.

DEN GODE TVILLINGEN: Silje Solberg stengte buret mot Angola. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

– Hvor hadde vi vært uten Solberg?

Kampens første scoring kom fra Angolas Albertina Kassoma, og utover i den første omgangen var tett og jevnt mellom Norge og Angola. En som imponerte stort for Norge i den første omgangen var Andrea Austmo Pedersen, som ved to anledninger kom inn og reddet to straffeforsøk.

Fem minutter ut i andre omgang dro Norge fra med ledelsen 16–13. Etter dette klarte de norske kvinnene å holde Angola på trygg avstand. Silje Solberg vartet også opp med flere strålende redninger, og fikk også ved et par anledninger vist frem en enorm pasningsarm i den andre omgangen. Det fikk TV3s kommentator Daniel Høglund til å si følgende i andre omgang:

– Hvor hadde vi vært uten Silje Solberg denne kampen? Det tør jeg ikke tenke på en gang, sa Høglund etter en av mange strålende redninger fra Solberg.

For Norge slet lenge mot et fysiskt sterkt Angola, og Waade mener også at dommerne lot Angola utnytte fysikken sin til det fulle.

– De er strenge med oss til tider, og de lar Angola gjøre mer med oss enn vi får med dem. Men vi vinner til slutt, og da går det greit, forteller Waade som påpeker den enorme fysikken på spillerne fra Angola som møtte dem.

STENGTE BURET: Andrea Austmo Pedersen reddet først to av to mulige straffer i første omgang. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Slet med å holde avstand

Midtveis i den andre omgangen tok Angola inn ledelsen til Norge, og drøye ti minutter før slutt var Norge foran med kun to mål. Men i perioden mellom 48 og 50 minutter økte de norske kvinnene til 25–21 etter mål fra Stine Bredal Oftedal, Sanna Solberg og Heidi Løke.

Nå venter Nederland til siste gruppespillskamp på fredag. Vinner Norge den, så vil de gå ubeseiret gjennom gruppespillet. Før den kampen ligger Nederland på plassen under Norge, med seks poeng etter fire kamper.

Publisert: 05.12.19 kl. 13:57 Oppdatert: 05.12.19 kl. 14:13

