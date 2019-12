GRÅT FOR SEMIFINALEN: Her faller tårene hos Camilla Herrem. Hun jubler for seieren sammen med en like rørt keeper Silje Solberg, Stine Skogrand og Ingvild Bakkerud. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Herrem rørt til tårer av semifinaleplassen: – Nå er det kun gull som gjelder

KUMAMOTO (VG) (Norge-Tyskland 32–29) Norge slo Tyskland i en forrykende skjebnekamp. Så kom tårene. Nå venter Spania i semifinalen.

Oppdatert nå nettopp

– Det kom tårer. Jeg ble veldig, veldig rørt, sier Camilla Herrem til VG. Hun danset rundt på gulvet sammen med en like berørt Silje Solberg, Stine Skogrand og Ingvild Baqkkerud.

– Jeg er så stolt over dette laget, sier visekapteinen.

– Vi står så godt sammen som et lag.

Det ble en jevn kamp helt inn mot slutten i skjebnekampen mot Tyskland. Det hele endte i et nervepirrende drama mot slutten hvor Silje Solberg vartet opp med viktige redninger og de norske spillerne beholdt roen.

– Hun har noen fantastisk redninger, sier Herrem.

– Jeg er veldig stolt av prestasjonen til laget gjennom turneringen, forteller landslagstrener Thorir Hergeirsson til TV3 etter kampen.























SEMIFINALE: Norge er klare for semifinalen.

Emilie Hegh Arntzen briljerte med innspill og forsvarsspill av høy klasse.

– Jeg er skikkelig stolt over henne, sier Herrem.

– Det er deilig å spille på seg sånn selvtillit i en kamp slik at man tør prøve og tør fortsette, sier Vipers-spilleren som serverte Herrem en assist bak ryggen i 1. omgang og leverte målgivende til Kari Brattset bak nakken etter hvilen.

– Det er ekstra gøy når de spesielle tingene går, sier Brattset som i likhet med Hegh Arntzen ble belønnet med åtte poeng på VGs spillerbørs.

Der fikk han også spørsmål om troppen som har tatt seg videre til semifinalen i VM. Norge har manglet et par spillere som hadde vært viktige i mesterskapet, og da peker Hergeirsson på moralen i laget som den viktigste faktoren for at de nå skal spille mot Spania i en VM-semifinale.

– Vi har blitt kalt B-laget denne turneringen. Vi mangler noen spillere, men vi har vist oss sterke gjennom hele veien. Det er en kultur med en enorm ambisjon og arbeidsglød i gjengen hele tiden, smiler Norges sjef.

Se hva Herrem forteller om gullhåpet her:

Camilla Herrem sa til TV3 at «nå er det kun gull som gjelder». Det kunne hun bekrefte da VG møtte henne, og hun sier at noe annet hadde vært løgn.

– Et håp om noe annet enn gull nå er løgn å si. Nå er det bare å kjøre på. Det er det vi drømmer om, og nå håper jeg det kan skje, smiler hun til VG.

Hun får støtte av keeper Silje Solberg i at det er gull, og ikke minst OL-plassen som følger med gullet som gjelder.

Slik var sluttdramaet i Norge-Tyskland:

Defensivt rusk

Norge fikk en rufsete start mot Tyskland med en del tekniske feil. Tyskerne fikk lov til å fyre i gang langskudd etter langskudd, og Silje Solberg, som har vært god i mesterskapet ellers, slet med å stanse de tyske kanonkulene som ble fyrt av. De fikk likevel et løft utover omgangen, og gikk til pause med en 17–16-ledelse.

– Det skal holde å score 17 mål til pause, men vi har også sluppet inn 16. Dette må vi få endret på til andre omgang, sa kommentator i TV3, Daniel Høglund da lagene gikk til pause.

Norge fikk en fin åpning på den andre omgangen da Emilie Hegh Arntzen sendte Norge i føringen fra straffemerket. Like etter reduserte Tyskland på straffekast før Norge stakk fra til 22–17.

Norge beholdt en luke ned til Tyskland i mange minutter, men da det gjensto ti minutter av kampen startet tyskerne å spise inn luken. Norge klarte imidlertid å holde avstand, og vant til slutt 32–29.

– Jeg blir nesten litt rørt av den gjengen her. Vi slipper inn en del mål, men vi er trygge på at vi scorer fremover. Når vi setter fire i andre omgang, så tenker jeg at dette kan vi ikke gi bort, forteller Emilie Hegh Arntzen til TV3.

Møter Spania i semifinalen

Nederland slo Sør-Korea 40–33, så dermed var det uhyre spennende før Norge møtte Tyskland. Ved uavgjort ville både Norge og Tyskland ha gått videre, mens dersom ett av lagene vant ville Nederland ta seg videre med like mange poeng som Norge. Det ville de gjort på innbyrdes oppgjør da Nederland slo Norge 30–28 i gruppespillet.

Siden Norge vant var det Norge og Nederland som tok seg videre. Norge møter dermed Spania i semifinalen da de havnet som nummer 2 i sin gruppe. Der vant Russland gruppen, og de møter derfor Nederland i den andre semifinalen. Norge kunne også ha møtt Sverige i semifinalen dersom de slo Montenegro, men der ble det et svensk tap.

PS. Semifinalen mot Spania blir 12.30 på fredag.

Publisert: 11.12.19 kl. 13:54 Oppdatert: 11.12.19 kl. 15:30

Mer om