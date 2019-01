MIKKEL RINGREV: En skuffet Sander Sagosen fikk en god klem fra danskestjernen Mikkel Hansen, som han er lagkompis med i franske Paris Saint-Germain, etter kampen. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Norge så vettskremte ut – men fremtiden er kjempelys …

HÅNDBALL 2019-01-27

(Danmark – Norge 31-22) Sannsynlig hadde det ikke gått uansett. Men en ekstremt vrien oppgave blir helt umulig når det ikke engang ser ut som spillerne tror det går an å lykkes.

Publisert: 27.01.19 19:45

Noe av det mest imponerende ved semifinalebragden mot Tyskland, var hvor uanfektet et norsk lag fremsto av heksegryten i Hamburg.

Tilsvarende kan dessverre ikke sies om møtet med finaletrykket i Boxen i Herning.

Dette ble bare for mye på alle mulige måter, og finalen endte i en kollaps på alle kanter samtidig.

Psykologi er ekstremt viktig i en marginidrett som håndball, og dersom håpet om å stå opp mot et mesterlig dansk lag skulle vært realistisk, måtte Norge nok ha lykkes fra start, for å skape selvtilliten som trengs.

Da måtte nøkkelen vært at vi hadde fått det VM ikke har gitt oss, et ekstremt norsk keeperspill med positivt fortegn.

I stedet fikk vi knapt norske redninger i innledningen.

Nå bør ikke selvpiskingen ta helt overhånd etter utklassingen.

Norge tapte en finale mot et komplett, komplementært og presist hjemmelag, som har levert et prikkfritt mesterskap på hjemmebane. Det sier jo alt om Mikkel Hansen & co. at både semifinalen og finalen ble en regelrett parademarsj mot tidenes første danske VM-gull.

Det er bare å gratulere Danmark helhjertet.

De røde og hvide har satt sammen et lag der nøkkelspillerne er i optimal alder, og der timingen for å lykkes ikke kunne vært bedre.

Det er også all grunn til understreke at fremtiden ser strålende ut for norsk herrehåndball, som har tatt enorme steg i løpet av de fire-fem siste årene.

Sander Sagosen er faktisk ikke mer enn 23 år gammel, Magnus Abelvik Rød er 21 – og som kollektiv er det all grunn til å tro at laget utvikler seg videre, parallelt med at sentrale spillere får enda mer rutine.

Og når du taper mot et så glimrende lag som de ferske verdensmestrene faktisk er, er det bare å innse at vi ikke er helt der ennå, selv om det nærmer seg.

Det kjipeste med hvordan finalen forløp, var vel egentlig ikke hvor mange mål tapet ble på til slutt, men at så mye kunne gå galt på likt.

Den mentale inngangen til møtet med Boxen-trykket er nevnt, men her er det mye å ta tak i:

Sander Sagosen er en glimrende håndballspiller, men om listen skal legges der at vi diskuterer om han er best i verden, blir det for svakt når han ikke er på sedvanlig nivå i noen av kampene mot Danmark. Samtidig er det en grense for hvor mye ansvar én mann kan ta for Norge, og han fikk ikke akkurat avslutningsdrahjelp av andre bakspillere.

Kollektivet er normalt et av Norges fremste våpen, og det var neppe en del av kampplanen at så mye skulle foregå én og én som det vi fikk se.

Norske kontringsmål var mangelvare gjennom matchen, mens danskene leverte flere ganger også her.

Når du møter skyttere med det arsenalet som det Danmark har, må forsvaret sitte. Det gjorde det aldri i finalen, og Magnus Gullerud evnet ikke oppgaven han var tiltenkt fra start.

Magnus Abelvik Rød var trolig mer hemmet av låret enn vi trodde, og Bjarte Myrhol kom ikke til sin rett.

Avslutningene ble ofte upresise og altfor preget av høye skuldre, med et tydelig unntak for Magnus Jøndals imponerende uttelling.

Keeperduellen ble, som det meste ellers, en ren dansk knockout.

Med to VM-sølv på rad kan Christian Berge & co. uansett stå med rak rygg på vegne av norsk herrehåndball. Og før eller senere klarer gjengen også å knekke gullkoden.

Da kan det komme godt med at 31 år gamle Mikkel Hansens landslagskarriere ikke varer evig ...