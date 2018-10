MØRK DAG: Thorir Hergeirsson må klare seg uten Nora Mørk i EM. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Nora Mørk operert: Ute i seks måneder til

HÅNDBALL 2018-10-12

Fredag opererte Nora Mørk (27), det ble en mørk dag for håndballstjernen.

Publisert: 12.10.18

Ytterligere seks måneder på sidelinjen grunnet en skadd menisk ble resultatet, forteller landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV2.

Det betyr at EM i desember definitivt ryker for Györ-spilleren.

– Norge blir svekket inn til EM. Hun er en av verdens beste spillere, kanskje den beste offensivt, så gjenstår det å se hvor mye svekket de blir, sier håndballekspert Bent Svele, som har kommentert en rekke mesterskap for TV2.

2018 har vært et eneste langt skademareritt for Mørk. I februar røyk hun korsbåndet i en Champions League med Györ. Siden jobbet hun hardt for å komme tilbake og før den siste vridningen for tre uker siden var hun «99 prosent sikker» på at hun ville rekke EM med landslaget, men slik ble det ikke.

Svele mener det viktigste er at Mørk bruker den tiden hun trenger på å bli helt frisk.

– Vil det faktum at hun vil gå uten håndball i nesten halvannet år sette Mørks karriere tilbake?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det skaper en voldsom sult hos en spiller som virkelig ønsker å spille håndball. Jeg er sikker på at hun vil komme sterkt tilbake, svarer Svele.

Mørk mistet VM i 2011, OL i 2012 og EM i 2012 grunnet «jumpers knee». Hun ble operert for skaden seks ganger.