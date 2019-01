Norge må ha danske-hjelp for å komme til VM-semifinale

HERNING/OSLO (VG) (Sverige-Norge 27–30) Sverige ble knust, og Norge tok et nytt steg mot en mulig VM-semifinale fredag. Men da må de ha hjelp fra Danmark.

Publisert: 21.01.19 19:32 Oppdatert: 21.01.19 19:55

Norges siste kamp i mellomrunden går mot Ungarn onsdag, mens Sverige og Danmark møtes i den samme hallen, «Boxen», etter Norges match.

Med femmålsseier over Sverige ville Norge ha vært sikret VM-semifinale – så sant de slår Ungarn onsdag.

Nå – med tremålsseier – må Norge stole på at Danmark ikke taper for mye mot svenskene.

– Man visste situasjonens alvor - at vi måtte vinne dette. Det var forløsende at vi fikk den luken vi fikk. Det var deilig ass, sier Magnus Gullerud til VG.





































Magnus Jøndal briljerte med 11 scoringer og 10 poeng på VG-børsen . Kampens toppscorer sier til VG at han ikke er bekymret for Norges videre VM-skjebne:

– Jeg håper og tror regnestykket ikke betyr noe. Jeg tror Danmark vinner og ordner dette for oss. Jeg stoler på Danmark, sier han, og får støtte fra lagkamerat Magnus Abelvik Rød:

– Danmark har ikke lyst å tape den kampen her i Boxen, sier han til VG.

Slitne nordmenn

Det norske laget hadde bare 20 timers hvile etter kampen mot Egypt søndag (32–28), mens Sverige ikke hadde spilt siden lørdag kveld.

Det var liten tvil om at det tette kampprogrammet tærer på. I TV 3-studio etter kampen sier Christian Berge at gutta var «på stålet» på tampen.

– Det var vanskelig, men for en innsats. Det var godt å ta denne seieren. På slutten kom Sagosen og ba om å bli byttet ut! Det gjør han aldri, sier Berge med et smil.

Christian Berge overrasket med å starte med Harald Reinkind (Kiel) som høyreback – til tross for at Magnus Abelvik Rød storspilte mot Egypt og at Eivind Tangen har vært førstevalget tidligere i mesterskapet. Rød kom imidlertid inn etter drøyt en halv omgang.

Rød scoret for øvrig fire mål etter at han kom inn.

I 1. omgang vekslet det lenge mellom ett- og tomålsledelse til Norge, men to norske utvisninger (Espen Lie Hansen og Magnus Gullerud) og en del rør senere hadde Sverige tatt ledelsen 9–8.

Magnus Jøndal med syv mål på syv forsøk skudd førte an for Norge i 1. omgang og bidro sterkt til at det sto 17–14 til Norge ved pause. Etter at Torbjørn Bergerud hadde slitt, kom annenmålvakten Espen Christensen inn mot slutten og hadde et par viktige redninger.

Norge fortsatte i 2. omgang og gikk opp til femmålsledelse 20–15 på en flyger der Sander Sagosen satte inn pasningen fra Kristian Bjørnsen. Sveriges stjernekeeper Andreas Palicka ble ydmyket. Det ble 22–15 før Sverige endelig kom på scoringslisten igjen.

– Mye bedre enn det har vært

Den store spenningen utover i 2. omgang var om Norge ville klare å vinne med de fem målene som er nødvendige for at de skulle kunne klare seg med å vinne over Ungarn for å være sikret VM-semifinale – altså være uavhengig av resultatet mellom Danmark og Sverige.

– Jeg satt med en følelse av at vi kunne vinne med mer, men jeg synes alt i alt at vi gjennomfører en veldig bra match. Defensivt var det mye bedre enn det har vært, sier Berge.

Etter at heller ikke Espen Christensen hadde lyktes, kom Bergerud tilbake i det norske målet midtveis i 2. omgang.

– Det var moro, det var virkelig gøy å spille i dag. Det var noen viktige redninger på slutten av kampen. Godt å kunne bidra, sier Torbjørn Bergerud til VG, og sikter da til redninger som dette:

Samme mann var full av lovord om kampens toppscorer Magnus Jøndal:

– Tar av meg hatten. Det er som Sander (Sagosen) har sagt tidligere: Når man ser Jøndal oppe inn så er det bare å snu seg å løpe hjem. Man vet det blir mål.

Norge vant med tre mål i EM for ett år siden. Sverige måtte spille uten skadde Jim Gottfridsson, som ble kåret til den beste spilleren i det mesterskapet.