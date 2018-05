Kari Brattset og Vipers knuste Larvik: Ellevill snuoperasjon

(Larvik-Vipers 22–29) De lå under med fem mål. Men Vipers snudde opp ned på alt og vant den første sluttspillfinalen med knusende sifre. Kari Brattset avslutter med pondus i Kristiansand-klubben.

Den Györ-klare strekspilleren scoret syv mål og var ustoppelig da Vipers snudde Larvik-ledelse 15–10 etter 26 minutter til en knusende seier med syv mål. Seriemesteren vant de siste 34 minuttene av finalen med 19–7.

– Vi tar oss selv i nakken, forklarer superveteran Kristine Lunde-Borgersen til TV 2.

Den avgjørende finalen spilles i Kristiansand lørdag. Men alt tyder på at Vipers får en solid oppreisning etter det skuffende tapet i EHF-cupfinalen i Romania sist fredag. Det går mot trippelseier i Norge – serie, cup og sluttspill – for Vipers.

– Veldig, veldig, veldig bra, roste trener Kenneth Gabrielsen i time outen seks minutter før slutt.

Jeanett Kristiansen traff langt bedre i 2. omgang. Også Katrine Lunde (18 redninger) og tvillingsøsteren Lunde-Borgersen (6 mål) viste god gammel klasse. Lørdagens kamp blir den aller siste sammen for 38-åringene. Kristine legger opp etter et strålende comeback etter to år som assistenttrener i klubben.

– Et bra resultat til slutt, sier Katrine Lunde til TV 2.

– Jeg synes vi spiller bra i dag. Det er gøy, sier Lunde-Borgersen.

Dermed tyder lite på at det blir gull for Larvik-keeper Guro Rundbråten denne gangen heller. Larvik-keeperen har til sammen 10 sølv med Byåsen, Glassverket og Larvik og gjorde en sterk kamp, men det skal skje et lite under om Vipers taper dette. Klubben har ikke tapt en hjemmekamp for et norsk lag på halvannet år, påpeker trener Gabrielsen.

Fakta Finalen i tall Larvik-Vipers 22–29 (15–13) Tilskuere: 596. Mål, Larvik: June Andenæs 6, Kristine Breistøl 4, Tamires de Araujo 3, Maria Hjertner 3, Thea Mørk 2, Emilie Christensen 2, Mari F. Bergum 1, og Mathilde Rivas-Toft 1. Mål, Vipers: Kari Brattset 7, Kristine Lunde-Borgersen 6, Jeanett Kristiansen 5, Malin Aune 2, Pernille W. Skaug 2, Linn J. Sulland 2, Karoline Olsen 1, Emilie H. Arntzen 1 og Tonje H. Refsnes 1. Utvisninger: Larvik 2x2 min. Vipers 3x2 min. Dommere: Guro Røen/Kjersti Arntsen.

Larvik kjørte kampen før pause og ledet 15–13 halvveis etter å ha vært oppe i en firemålsledelse på det meste. Guro Rundbråten «vant» omgangen 10–8 i redninger på Katrine Lunde. Mens skytteren Kristine Breistøl og strekspiller June Andenæs markerte seg sterkt fremover med henholdsvis fire og fem scoringer.

Vipers slet forsvarsmessig og fremover var det bare «finaledyret» Kristine Lunde-Borgersen som traff god med fire mål på skudd. Kenneth Gabrielsen var alt annet enn fornøyd med 15 baklengsmål og uvanlig tamt tempo fra Vipers.

– Vi har veldig, veldig mye å rette på, sa Vipers-sjefen til TV 2 halvveis.

Han fikk det som han ville.

