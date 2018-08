FÅR STØTTE: Både landslagssjefen og Elverum-treneren mener at kvinnelige dommere – som Guro Røen (til venstre) og Kjersti Arntsen – kan dømme kamper på øverste herrenivå. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Dommersjokket får konsekvenser: Kvinnelige dommere loves flere sjanser

Guro Røen og Kjersti Arntsens exit fra internasjonal håndball får følger. Nå lover dommerkomiteen i det europeiske forbundet (EHF) forandringer. Hverken landslagssjef Christian Berge eller Elverums Champions League-trener, Michael Apelgren, ser problemer med at kvinnelige dommere dømmer menn på aller øverste nivå.

Publisert: 31.08.18 18:43

Fakta er at de topprangerte norske dommerne i de tre siste sesongene i løpet av de tre siste sesongene bare har fått to sjanser til å dømme herrekamper i europacupene. Sist sesong dømte de ikke en eneste herrematch i de europeiske klubbturneringene. Det gjorde heller ikke Charlotte og Julie Bonaventura.

De franske dommertvillingene er topprangert uansett kjønn i Frankrike, men ble ikke plukket ut blant de 53 parene som, ifølge Adresseavisen, fikk dømme Champions League for menn sist sesong. Totalt var om lag 80 par i aksjon i herreturneringene til EHF.

– Bonaventura/Bonaventura vil nok bli matchet i flere herrekamper fremover, sier Øyvind Togstad til VG. Han er medlem av dommerkomiteen i EHF, som har vært samlet i Wien de siste dagene. Der har også den norske sjokkavgangen vært tema.

– De har fått få herrekamper, men samtidig fått de desidert beste damekampene. Det er høyere nivå på disse sammenlignet med for eksempel Challenge Cup herrer, sier Togstad. Trønderen dømte selv over 300 internasjonale kamper før han ga seg i 2014.

Arntsen/Røens herrekamper Kjersti Arntsen og Guro Røen har de siste tre sesongene fått dømme to kamper i europacupene for herrer. 2016/2017: Cocks-Helvetia Anaitasuna (EHF-cupen) 2015/2016: FIQAS Aalsmeer-Handball Esch (Challenge Cup)

– Vi har ingen regel som sier at ikke kvinner kan dømme menn. Det har skjedd utrolig mye på dette området bare siden jeg kom inn i TRC (dommerkomiteen i EHF) for ett år siden. Vi følger en strategi der dommere skal få sjansen på dette nivået når de har prestert og er klare for det. Dommerne vurderes fortløpende ut fra faglige kriterier, sier han og legger til:

– Men ting tar tid. Vi må begynne en plass. Tålmodighet er en dyd. Kvinnelige dommere i herrekamper vil komme mer og mer internasjonalt. Norge har vært et foregangsland etter at Arntsen og Røen for tre år siden fikk dømme sin første landskamp for menn i regi av håndballforbundet.

Christian Berge synes «det er veldig synd» at Arntsen/Røen har gitt seg fordi «de var svært gode dommere». Landslagssjefen vil ikke kommentere årsaken til at de ga seg, men Berge er klinkende klar i sin støtte til kvinnelige kampledere.

– I mitt hode er det overhodet ikke noe i veien for at kvinnelige dommere kan dømme herrekamper, sier Berge til VG. Julie og Charlotte Bonaventura har dømt Norge under hans ledelse.

– Hele saken er svært kjedelig. Jeg synes Arntsen og Røen var fantastiske, sier Elverums-trener Michael Apelgren – med tre sesongers erfaring fra Champions League.

– Det er ingen ting veien for at de kunne ha dømt Champions League. De var utrolige kompetente og dyktige. Jeg står i deres ringhjørne alle dager i uken, beskriver han.

Kjersti Arntsen og Gurø Røen dømte nettopp Elverum i sin aller siste kamp i Norge. De fikk god kritikk for blåsingen i den avgjørende sluttspillfinalen. Men sist sesong var ikke helt enkel for de norske dommerne. I november slaktet Haslum-profilen Erlend Mamelund dem etter semifinalen i cupen. De dømte i desember syv kamper i kvinne-VM, men måtte dra hjem blant de seks første av totalt 16 dommerpar. Tre kvinneduoer ble værende. Etter VM var Arntsen ute med skade i tre måneder.

– Den siste sesongen deres ble som den ble. Vi var innstilt på at de skulle starte denne sesongen med blanke ark. Vi skulle se på dem med nye øyne, sier Øyvind Togstad i EHFs dommerkomité.

Men i slutten av juni ga Norges Håndballforbund beskjed om at duoen trekker seg. Røen/Arntsen sto på listen over dommere til kvinne-EM, men ble ifølge Togstad i hui og hast tatt vekk rett før dommerne ble presentert i juli. 3. august ble det offentlig kjent at de legger opp.

– Dommerkomiteen i EHF synes det er leit at de har gitt seg. Vi har en viktig jobb med å få frem kvinnelige dommere. Nå har vi flere gode kvinnelige par på gang, hevder Togstad.