1 av 9 Bjørn S. Delebekk, VG

Norge må ha hjelp fra Ungarn: – Kommer til å hyl-grine

HÅNDBALL 2018-12-12T16:11:42Z

NANCY (VG) (Spania - Norge 26–33) Norge gjorde jobben selv. Nå er det opp til andre å bestemme Norges EM-skjebne. Det blir for spennende for noen av jentene.

Publisert: 12.12.18 17:11 Oppdatert: 12.12.18 18:34

Det blir en svært nervepirrende kveld for de norske jentene. Etter 33–26 seier over Spania er det først og fremst Ungarn som bestemmer om det blir semifinalespill i EM.

De møter Romania 18:00. Seier der vil hjelpe Norge godt på vei.

VG Live: Ungarn - Romania. Følg nøkkelkampen her .

– Hva skjer om dere får Ungarn-hjelp?

– Da tror jeg at jeg kommer til å hyl-grine. Da vet jeg faktisk ikke hva som skjer, sier Camilla Herrem til VG etter kampslutt.

– Huff, jeg tør ikke tenke på hvor spennende det her blir, sier kaptein Stine Bredal Oftedal.

– Jeg er helt kvalm. Jeg vet faktisk ikke om jeg tør se kampen engang, fortsetter Herrem. Som ikke ser frem til de neste timene:

Stor påkjenning

Hun og de andre jentene reiser nå tilbake til hotellet for å restituere og spise. De har spilt to kamper på under et døgn, og nå er både den fysiske og mentale påkjenningen stor. For Norge kan på mirakuløst vis ta seg videre.

– Vi har gjort vårt. Jeg vet jo at Romania er et bedre lag, men det er lov å håpe på Ungarn. Ellers gjør vi oss uansett klare til kamp om femteplassen i Paris på fredag, sier Thorir Hergeirsson.

Super-reserve Camilla Herrem sier Ungarns hvilepause kan gi laget en fordel mot Romania, som spilte en jevn og tøff kamp mot Spania i tirsdag (27–25).

– Jeg prøvde å gi en ekstra hilsen til ungarerne på vei forbi de i sta her. Så får vi se om det hjelper, forteller Oftedal, som spiller i ungarske Györ. Også Herrem prøvde å motivere:

Dersom Nederland slår Tyskland senere i kveld, er de avhengig av at ungarerne vinner med minst tre mål.

Altså er skjebnen nå helt i andres hender.

Slik kommer Norge til EM-semifinale 1: Ungarn slår Romania. Tyskland slår Nederland. Da havner fem lag på seks poeng. Norge går etter videre til semifinale, som gruppevinner, med sin suverene målforskjell. 2: Ungarn slår Romania. Nederland tar poeng fra Tyskland. Da får Norge, Romania og Ungarn seks poeng. Målforskjellen vil avgjøre. Ungarsk seier med tre mål samt at Romania ikke scorer mer enn 30, sender Norge videre. 3: Ungarn slår Romania. Nederland tar poeng fra Tyskland. Da får Norge, Romania og Ungarn seks poeng. Målforskjellen vil avgjøre. Vinner Ungarn med fire mål eller mer, men ikke over helt usannsynlige 18, er Norge i semifinale.

Jevn åpning mot Spania

Etter at Norge flyttet seg fra Brest vest i Frankrike, til Nancy i øst - har de begynt å storspille. Ungarn og Nederland ble valset over før Spania fikk smake på kreftene til revansjelystne norske jenter i ettermiddag.

VG Live: Spania - Norge. Vi fulgte kampen her .

Det startet dog noe tregt for Norge, som gikk på parketten kun 17 timer etter at de forlot den tirsdag kveld.

Bursdagsbarnet Heidi Løke (nå 36) åpnet med kampens første scoring. Derfra bommet hun og lagkameratene på noen sjanser, mens Spania var effektive. På et tidspunkt i førsteomgangen var Norge tre mål bak.

De kjempet seg tilbake og ledet 18–17 til pause.

Nå venter laget spent på avgjørelsen i kveld:

Lekte seg

Etter hvilen kom Norge ut i høyt tempo. De dro fra Spania, og så seg aldri tilbake.

Det var regelrett klasseforskjell på de to lagene.

Kaptein, og banens beste spiller, Stine Bredal Oftedal var igjen meget solid. Med åtte mål ble hun toppscorer:

Norges vinger gjorde en god kamp. Herrem spilte seg opp i andreomgangen, og bidro med fire scoringer totalt.

Norske målscorere Stine Bredal Oftedal 8 Camilla Herrem 4 Malin Aune 4 Heidi Løke 3 Marit Røsberg Jacobsen 3 Emilie Hegh Arntzen 3 Henny Reistad 2 Veronica Kristiansen 2 Vilde Ingstad 1 Sanna Solberg 1 Linn Jørum Sulland 1 Kari Brattset 1

Dessverre for Hergeirssons lag, er det ikke lenger opp til dem selv om det blir semifinale-spill. Det gjorde de det for svakt i grunnspillet til.

Men Spania ble slått, og de har gjort sitt.

Dermed lever EM-håpet i minst et par timer til.

PS: Det skal spilles om femteplassen i Paris fredag 14.12. Denne kampen vil Norge uansett minst ende i, etter dagens resultat.

Norges lag fikk merke den politiske uroen i Frankrike på nært hold tidligere i uken: