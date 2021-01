TØFF DUELL: Nora Mørk fikk det tøft mot Sanna Solberg-Isaksen (til høyre) og Nerea Pena. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB

Nora Mørk reddet Vipers i dramatisk mestermøte: − Sinnssykt irriterende

(Vipers Kristiansand-Esbjerg 28–28) Nora Mørk scoret fem av de seks siste målene. Vipers reddet uavgjort Esbjerg i et dramatisk nordisk mestermøte. Dermed er Mørk & co. fortsatt ubeseiret i Champions League.

Ifølge NRK stjeler ikke Esbjerg bare poeng fra Vipers. De signerer også Henny Reistad. 21-åringen skal skal ifølge statskanalen presenteres søndag.

I den brennhete avslutningen ble EM-helten Mørk utvist minuttet før slutt. Men hverken Vipers eller Esbjerg klarte å få frem mer enn brøyt på de to siste angrepene.

– Vi taper for oss selv, sier Nora Mørk til Viasat etter kampen og legger til:

– Sinnssykt irriterende.

Hjemmelaget ledet 21–15 kvarteret før slutt, men klarte ikke å stå mot Esbjergs syv mot fem-spill på slutten.

– Jeg ble for nølende. Det var irriterende. Denne kampen skulle vi vunnet, sier Mørk.

– Frem med brystet for helvete, skrek Esbjerg-trener Jesper Jensen på stillingen 20–15. Den danske landslagssjefen fikk svar fra et lag med fem norske EM-vinnere. Marit Røsberg Jacobsen var best av dem med sine syv scoringer.

– Vi er bak med seks og klarer å komme tilbake. Det synes jeg er sterkt, sier nordlendingen på høyrekanten. Hun kaller 28–28 for et «bonuspoeng».

Vipers Esbjerg 28–28 Mål, Vipers: Nora Mørk 10, Henny Reistad 4, Emilie Hegh Arntzen 3, Hanna Yttereng 3, Jana Knedlíková 3, Linn Jørum Sulland 2, Silje Waade 2, Marta Tomac 1. Mål, Esbjerg: Marit R. Jacobsen 7, Nerea Pena 7, Vilde Ingstad 4, Sonja Frey 3, Marit Malm Frafjord 2, Kristine Breistøl 1, Sanna Solberg-Isaksen 1, Mette Tranborg 1. Vis mer

Mørk svingte seg opp fra tre feil til å bli den store spilleren for Vipers mot slutten. Til sammen scoret hun 10 mål i den første internasjonale kampen siden EM-gullet 20. desember. Også Henny Reistad var viktig da hun skaffet tre straffer mot slutten.

– Til tider var vi veldig gode. Til tider altfor dårlig, mener Mørk.

– I dag så vi ut som et håndballag som startet for for få dager siden, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

Vipers tok tidlig ledelsen 5–2 og styrte kampen før pause. Hjemmelaget spilte langt fra perfekt, men etter fire Nora Mørk-scoringer og syv redninger av Katrine Lunde gikk Vipers til pause med 16–14-ledelse.

Totalt gjorde hvert av lagene 16 tekniske feil.

– Bajashåndball, kommenterte Viasats Peder Seierstad da farten var stor og feilene mange midt i omgangen.

De lyktes med å stoppe Kristine Breistøl som har scoret 23 mål på de tre forrige kampene mellom klubbene. Men Marit Røsberg Jacobsen og Nerea Pena holdt Esbjerg inne i kampen med fire scoringer hver.

TØFF DUELL: Henny Reistad mot Sanna Solberg-Isaksen. Foto: Tor Erik Schrøder

Heidi Løke manglet på grunn av en ny neseskade – som hun fikk i lek med sønnen hjemme i Sandefjord.

Hele 11 norske EM-vinnere var på plass i Vipers første Champions League-kamp hjemme i Aquarama siden 10. oktober i fjor. Pandemien og karantenereglene utsatte i høst planlagte to kamper mot både Rostov-Don og Metz samt hjemmekampen mot Ferencváros – der to av den ungarske klubbens spillere testet positivt da de ankom Norge.

Dette var den første av 10 Champions League-kamper på bare 35 dager for Vipers. Kristiansand-klubben har mye ta igjen etter at Nora Mørk & co. ikke har spilt kamper i turneringen siden 27–27 kampen mot Esbjerg 18. oktober.

Vipers fortsetter med ny hjemmekamp mot Rostov-Don allerede onsdag.