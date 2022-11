1 / 22 forrige neste fullskjerm

Tidenes bonusfest for gulljentene: Deler 3,6 millioner kroner

LJUBLJANA (VG) EM-gullet gir håndballjentene den største bonusutbetalingen noen gang. Alle 19 spillere får 190.000 kroner. Norges Håndballforbund har aldri utbetalt så mye som 3,61 millioner kroner etter en mesterskapstriumf.

– Å få en sånn ekstra gulrot er kjempebra. Jeg synes det er fortjent, sier Stine Bredal Oftedal og legger til at den indre motivasjonen ligger i å vinne mesterskap.

Norges Håndballforbund oppjusterte bonusordningen 1. januar i fjor. EM-gullet utløser tre bonuser til hver av spillerne:

Kr 130.000 for EM-gullet.

Kr 30.000 for å kvalifisering til OL Paris 2024.

Kr 30.000 for at Norge nå også er direkte kvalifiserte for EM i Sveits, Østerrike og Ungarn i 2024.

– Vi er kvalifisert dit også ja. Det visste jeg ikke, sier Bredal Oftedal som er lykkelig over at Norge sikret OL-billetten.

– Det var sånn «ja gull!» og så «ja OL!». Det er helt nydelig, sier hun.

– Det er så fantastisk etter den OL-kvaliken vi hadde i fjor. Så nervepirrende, sier Henny Reistad. Hun er klar på at pengene ikke betyr noe for innsatsen på banen.

– Men vi er selvfølgelig profesjonelle håndballspillere, sier hun.

– Vet du hva, det var jeg ikke klar over en gang. Gullmedaljen er det viktigste. Og så tar vi med alt der andre, sier Kristine Breistøl som for første gang fikk spille i en finale. Hun kvitterte med fire scoringer på like mange skudd.

– Vi tenker ikke på bonuser under et mesterskap, men det kommer godt med for mange spillere, sier Katrine Lunde etter å ha vært en viktig brikke i Norges snuoperasjon.

Også landslagssjef Thorir Hergeirsson og trenerne Tonje Larsen og Mats Olsson har en bonusordning i sine kontrakter. Det bekrefter Norges Håndballforbund.

– Resultatbonus er en glede å utbetale, og er et spleiselag mellom flere av våre samarbeidspartnere og Norges Håndballforbund. Den er også historisk stor og anerkjenner den innsatsen og begeistringen som håndballjentene representerer, sier generalsekretær Erik Langerud til VG.

– Forbundets fokus på kvinnehåndball, kontinuitet blant våre dyktige trenere og jentenes prestasjoner har enorm betydning for håndballens posisjon i Norge. I tillegg alt det gode arbeidet som gjøres i klubbene landet rundt. En av våre viktigste oppgaver vil derfor være å fortsette dette, og ikke minst videreutvikle oss, både sportslig og administrativt, sier Langerud.