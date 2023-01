VOND AVSLUTNING: Glenn Solberg og Sverige tapte de to siste kampene i VM.

Glenn Solbergs Sverige med sammenbrudd: Tapte VM-bronsen

(Sverige-Spania 36–39) Etter en ellevill målfest før pause misset Glenn Solberg og Sverige bronsen i håndball-VM på hjemmebane.

Svenskene ledet med fire mål ved pause, men tapte 2. omgang hele 21–14. Til enorm skuffelse for over 20.000 tilskuere i Tele2 Arena.

– Fantastisk. Helt fantastisk, meldte Solberg til spillerne i en time out mot slutten av 1. omgang. Sverige scoret på bestilling de første 30 minuttene og ledet 22–18 ved pause.

Nordmannen har hatt suksess etter at han tok over Sverige i 2020: EM-gull og VM-sølv, men nå blir det en litt skuffende 4. plass. I tillegg ble Sverige nummer fem under OL i Tokyo. Fredag ble Solberg kåret til verdens beste håndballtrener.

For Spania betyr VM-bronsen at de i kvaliken for OL i Paris neste år får en enkel pulje med bare europeisk motstander av fire nasjoner (to går til OL). Norge kan få en langt tøffere oppgave etter at Sander Sagosen & co. avsluttet VM med å tape kampen om 5.-plassen mot Tyskland tidligere søndag.

Frankrike eller Danmark kan sikre seg OL-plass med å bli verdensmester søndag kveld.

VM-finalen spilles kl. 21.00. Den vises på TV 3 og Viaplay.

Også neste års europamester går direkte til OL.

Solberg har fått kritikk etter å ha benket venstrekant Hampus Wanne i hele den første omgangen i den tapte semifinalen mot Frankrike fredag. Men i bronsefinalen ledet Wanne an i målshowet fra start. Barcelona-kanten satte inn seks mål på lagkameraten Gonzalo Pérez de Vargas i Spania-målet. Wanne scoret totalt ni mål i kampen.

Han var langt svakere enn Tobias Thulin, som kom inn og hevet Sverige midt i omgangen. Også assistmaskinen Felix Claar, Max Darj og Albin Lagergren (begge fire mål) bidro sterkt til at Solberg tok frem sin fineste rosende ord allerede før pause.

Men det skulle snu lynraskt.

DOMINERTE: Alex Dujsebajev snudde bronsefinalen med storspill.

Det tok bare fem minutter før Spania var tilbake i kampen. Redningene kom med Rodrigo Corrales sin inntreden i mål. Flyten forsvant i Sveriges angrep. Plutselig sto det 23–23 før Aleks Dujsjebajev sendte spanjolene i ledelsen.

Spania vant de første åtte minuttene av 2. omgang 7–1.

Alex Dujsebajev herjet og Adrian Figueras skapte problemer for svenskene. Den spanske strekspilleren scoret ni mål. Dujsebajev satte inn syv.

– Det er verdensklasse, kommenterte Viaplay-ekspert Kristian Kjelling.