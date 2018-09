Elverum klager inn Runars målvakt for spark: – Hører ikke noe sted hjemme

2018-09-27

Elverum har klaget inn Runar-målvakt Joachim Christensen for det de mener er overlagte spark mot to av deres spillere i NM-kampen onsdag.

Publisert: 27.09.18 16:03

– Vi har sendt inn videoklippene til forbundet og har fått til svar at alle parter skal få uttale seg innen mandag. Så blir det eventuelt tatt videre derfra til Norges Håndballforbunds påtalenemnd, sier daglig leder i Elverum, Mads Fredriksen.

Situasjonene han snakker om, oppsto begge mot slutten av den fjerde runden i NM, da målvakt Joachim Christensen kolliderte med to av Elverums spillere, i to forskjellige situasjoner. Du kan se begge i videovinduet i toppen av saken.

– Vi mener målvakten gjør det med overlegg. Begge situasjoner er like alvorlige, for det viser at det ikke er tilfeldig. Det hører ikke noe sted hjemme, og jeg håper vi blir rapportert inn også dersom det noen gang skulle skje. Det er mye som kan skje i kampens hete, og så er det mye som ikke skal skje i kampens hete, fortsetter Fredriksen.

Elverum-sjefen sier at klubben hans ikke tjener på at Christensen får karantene, at de kun klager inn saken for å belyse den fra et prinsipielt standpunkt. Generalsekretær Erik Langerud i NHF bekrefter at de har mottatt en klage på Runar-spilleren.

Kampen mellom Elverum og Runar vil også bli husket for Sigvaldi Gudjonssons merkverdige hat trick:

Benekter anklagene

Målvakten det er snakk om, er den profilerte Joachim Christensen fra Runar. Han har gjennom en årrekke vært en av Norges beste målvakter, og kjenner seg ikke igjen i anklagene fra de senere års suverene mester.

– Jeg har ikke så mye å si om situasjonen. Hvis de mener at jeg kan endre vekten på benene mine etter jeg har satset, skulle jeg gjerne likt å vite hvordan. Situasjonene er selvfølgelig uheldige, og vi vil selvfølgelig unngå det. Men jeg forventer at de hopper over, forbi eller rundt meg – ikke midt mot meg, er hans analyse av de to kollisjonene.

Han mener selv at han har en mer aggressiv spillestil en målvakter flest, men at han holder seg innenfor reglene og i alle fall ikke går inn for å skade noen.

– Det avviser jeg, det må stå for deres (Elverums) regning. Hvis jeg skal gjøre noe sånt bevisst, hvorfor skal jeg gjøre det mot en 17 år gammel unggutt? Det gir ikke mening å beskylde meg for det, selv om de tror jeg er typen til det. Jeg tjener ingenting på å gjøre det, sier Christensen videre.

Angriper Elverum

I stedet går han selv på offensiven og mener Elverum har helt feil fokus.

– De må jo mene hva de vil, Elverum, det gjør de alltid. Jeg synes det er utrolig trist at man tenker slik om andre mennesker. Jeg blir lei meg på deres vegne, når et lag vinner alt hjemme i Norge, bør de ha mer fokus på Champions League enn å gå på enkeltindivider som dette. Jeg ville aldri angrepet en spiller offentlig på denne måten, sier Christensen i en tirade.

Til det svarer Fredriksen i Elverum at de mener videobildene viser at det var med overlegg og at deres mening ikke endrer seg, selv etter å ha lest Christensens forklaring. Han sier at de ikke klager for å henge ut Christensen, men «for å fortelle publikum, lag og unge spillere at slik vil vi ikke ha det».

Runar-trener Leif Gautestad har ikke selv sett situasjonen detaljert, men gir sin målvakt full støtte.

– Vi har aldri fått inntrykk av at han går inn for å skade noen, og det er ikke i tråd med våre verdier. Selv om dommerne kan ha sett feil, har de ved å ikke dømme, vurdert at det ikke var tilsiktet, er hans kommentar.

PS! Elverum vant kampen 26–31.