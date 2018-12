FÅR HVILE: Isabelle Gulldén må vente til søndag med å møte Frankrike i Paris. Lørdagens EM-kamper utsettes på grunn av faren for opptøyer i den franske hovedstaden. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Frykt for Paris-opptøyer stopper håndball-EM

HÅNDBALL 2018-12-07T13:08:14Z

NANCY (VG) Voldsomme protester preger Frankrike, og nå frykter regjeringen oppblussing på lørdag. To kamper i håndball-EM og seks matcher i fotballens Ligue 1 er utsatt.

Publisert: 07.12.18 14:08 Oppdatert: 07.12.18 14:46

EM-kampene Frankrike -Sverige og Serbia-Russland skulle vært spilt i Paris lørdag. Begge er utsatt til søndag melder arrangøren og viser til at de planlagte demonstrasjonene vil sperre atkomsten til arenaen. De norske håndballjentene møter i kveld Ungarn i Nancy som ligger 28 mil nordvest for den franske hovedstaden.

Kilder VG har snakket med i Nancy har en viss frykt for at det lørdag også skal skje ting i deres by. Men sist helg var alt rolig i Nancy.

Seks av åtte Ligue 1-kamper er også utsatt lørdag. Blant de rammede klubbene er Saint-Étienne – med Ole Selnæs på laget – som ikke får møtt Marseille som planlagt på hjemmebane.

Frankrike og Emmanuel Macrons regjering har de siste ukene vært rystet av voldsomme demonstrasjoner utløst av hans økning av drivstoffavgiftene. Nå er «de gule vestene»-bevegelsen en protestbevegelse mot Macron selv.

Fire mennesker har mistet livet, flere hundre er skadet og bare i Paris ble rundt 400 pågrepet sist helg i protestene. Demonstranter har sperret veier flere steder i Frankrike, og i hovedstaden ble rundt 200 biler stukket i brann, butikkvinduer ble knust og Triumfbuen ble griset til med graffiti.

Etter Sveriges tap mot Montenegro torsdag blir Frankrike-kampen en skjebnekamp i forhold til å kunne nå semifinalen for de svenske jentene.

– Dette er nok ingen bakdel for oss, sier Isabelle Gulldén ifølge Aftonbladet . Den svenske stjernen som til daglig spiller i Brest.

Det var store opptøyer i Paris sist lørdag:

Sverige har skader – blant annet på kaptein Sabina Jacobsen – og hilser et døgns mer hvile velkommen. Svenskene har ikke neste kamp før på tirsdag i neste uke. Mens både Serbia og Russland nå får kamp både søndag og mandag.

Norge må i kveld slå Ungarn for å ha noen mulighet til å nå semifinalene. De skal etter planen spilles på EMs hovedarena i Paris neste fredag. Det er ikke kjent om de franske opptøyene kan få ytterligere følger for håndball-EM.