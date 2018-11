I SVEVET: Henny Ella Reistad (i rosa) er klar for neste måneds EM. Her i aksjon for Vipers under Champions League-kampen mot Bietigheim. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Dette er kometen som skal hjelpe Norge til nok et gull: Henny Ella Reistad (19) sjokkert over EM-plass

HÅNDBALL 2018-11-06T18:00:10Z

Hun er fortsatt en tenåring uten landskamper, men nå er stortalentet Henny Ella Reistad (19) klar for å hjelpe de norske håndballjentene med å forsvare EM-gullet.

Publisert: 06.11.18 19:00

– Henny er spennende. Hun er en annerledes bakspillertype, og ligner litt på Veronica Kristiansen og Stine Bredal Oftedal i eksplosivitet, rykk og hurtighet.

Det sier landslagssjef Thorir Hergeirsson om 19-åringen.

Hun er blant de 16 uttatte i troppen til det kommende EM-sluttspillet.

Det blir det første mesterskapet på tolv strake uten Camilla Herrem, mens det blir det aller første for Reistad, som nylig var med på en skikkelig nedtur da dette skjedde i aller siste sekund:

– Fremtidsspiller

I tillegg til Herrem er Nora Mørk ute grunnet skade, og dermed mangler det noe mesterskapserfaring. Hergeirsson er klar på at det ikke skal settes altfor høye krav til Reistad.

– Hun er en fremtidsspiller, men allerede nå har hun kvaliteter som hun skal kunne bringe til vår bakspillergruppe.

– Hun er ikke en spiller som nå skal inn på landslaget for å dra lasset. Hun skal først og fremst være med på å bringe noe til laget de gangene hun kommer inn. Så får vi se hvor mye det blir, sier landslagssjefen.

Ekspert: - Fortjener å være med

De norske håndballjentene skal i desember forsøke å forsvare EM-gullet fra 2016. Reistad har ingen landskamper for Norge. Hun har spilt to kamper for rekruttlandslaget, og ble selv overrasket over EM-uttaket.

– Jeg ble først og fremst veldig glad, samtidig som jeg var sjokkert over beskjeden, sier en opprømt 19-åring til Fædrelandsvennen .

– Det er veldig gøy at han sier at det er en mulighet for at jeg kan bidra, og det er jeg takknemlig for. Én av mine styrker er jo hurtighet, og landslaget liker jo spillere som har det, så hvis jeg får muligheten til å bidra, så skal jeg gjøre mitt beste, lover Reistad.

En som ikke er overrasket over uttaket, er Bent Svele, håndballekspert for TV 2. Han mener det er helt fortjent.

– Hun har vært den beste spilleren i den norske ligaen denne høsten, og markert seg voldsomt i Europa, sier Svele til VG.

Markerte seg gjorde hun i fjor også, da hun sendte Larvik ut av NM med 13 scoringer, noe som sendte hennes gamle klubb, Stabæk, til NM-finale:

– Hvis du tar bort Veronica Kristiansen, Kari Brattset og Stine Bredal Oftedal, er hun den beste norske spillerne denne høsten, mener han.

Tenåringen fra Bærum spiller til daglig for Vipers Kristiansand. Forrige sesong scoret hun 149 mål for Stabæk i serie og cup.

– Det er ingen «kanin opp av hatten»-situasjon. Jeg synes hun fortjener å være med, sier Svele, og trekker frem prestasjonene hennes i serien, i Champions League og i sine to rekruttlandslagskamper.

PS! Reistad har ikke besvart VGs henvendelser.