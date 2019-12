Håndballstjernene hjemme: – Får gåsehud fra topp til tå

KUMAMOTO (VG) Veronica Kristiansen, Linn Jørum Sulland, Henny Reistad og Thea Mørk er klare for å heie de norske jentene frem til VM-gull.

– Det har vært helt sjukt kult å følge dere og se på den begeistringen dere viser. Det gir meg gåsehud fra topp til tå. Masse lykke til, sier Veronica Kristiansen i en videohilsen til håndballjentene før semifinalen mot Spania fredag formiddag norsk tid.

Hun er en av ssyv spillere som mister årets mesterskap på grunn av skade. Også Nora Mørk, Amanda Kurtovic, Kari Aalvik Grimsbø, Katrine Lunde, Henny Reistad og Vilde Ingstad er også ute.

Dét har ikke stoppet de norske jentene i Japan. Til tross for skademarerittet er de klare for semifinale fredag klokken 12.30 (TV 3). Det imponerer jentene som måtte bli igjen hjemme.

– Jeg gleder meg skikkelig til å se på. Dere er så rå, sier Reistad i samme videohilsen.

Også Linn Jørum Sulland, som var med til EM i fjor, og Thea Mørk, som måtte legge opp etter skadetrøbbel for et år siden, sender sine lykkeønskninger før semifinalen. Hele videoen kan du se øverst i saken.

Kanskje får vi se noe som dette i semifinalen?

Under et pressetreff i forbindelse med semifinalen på spillerhotellet i Kumamoto, får de norske jentene se hilsnene fra nærende og tidligere lagvenninner.

– Å, de er så søte, sier Camilla Herrem.

– Dette var veldig hyggelig. Det er gøy at de følger med og at de heier på oss. Det er veldig godt å se, sier Marta Tomac.

Det mest kryptiske i videoen er det Thea Mørk som står for. Hun avslutter sin hilsen med «nå er det bare to kamper igjen også blir det litt ...» - etterfulgt av et knips.

Hva det betyr vil ingen av jentene avsløre.

– Litt knipsing er en intern greie. Så det holder vi for oss selv, sier Tomac og smiler.

– Dette var veldig hyggelig, da. Knipsingen er hemmelig, sier Løke.

Men til slutt får VG lurt ut et svar av Malin Aune.

– Det betyr vel gull det, sier hun og ler.

– Det stemmer?

– Man vet aldri med Thea, svarer kantspilleren.

Norge møter Spania til semifinale 12.30 norsk tid. Kampen sendes på TV 3.

