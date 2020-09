Kommentar

Håndballen håner fair play: Det evige balletaket

Av Leif Welhaven

Hassan Moustafa har styrt internasjonal håndball i mer enn 20 år. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Internasjonal håndball er et gissel for en uverdig ledelse. Dessverre er systemet designet slik at det er tungt å se en farbar vei ut av en uakseptabel situasjon.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I norsk idrettsoffentlighet er vi glad i å snakke om alle de hyggelige tingene som skjer på håndballbanen i internasjonale mesterskap. Men vi har snakket altfor, altfor lite om hvordan en idrettsgren styres på en måte som strider med fundamentale prinsipper om fair play.

Denne helgen fikk vi en grell påminnelse om tingenes tilstand med egyptiske Hassan Moustafa som president i Det internasjonale håndballforbundet (IHF).

les også Berge om VM-trekningen: – Ikke helt fair play

«Trekningen» til vinterens verdensmesterskap i Moustafas hjemland bød nemlig på at vertsnasjonen fikk velge gruppe, etter at det var klart hvor de fleste nasjonene havnet. Følgelig kunne Egypt sikre seg en enklest mulig vei videre etter eget forgodtbefinnende.

Hvordan er slikt i det hele tatt mulig?

Er ikke rettferdige forutsetninger ment å være et grunnprinsipp for konseptet idrett?

I internasjonal håndball er det dessverre ikke slik.

Det faktum at det var presidentens hjemland som nå fikk velge, kan bidra til å vekke nødvendig oppmerksomhet rundt et håpløst system. Men denne måten å trekke på ble altså ikke oppfunnet til mesterskapet i Egypt. For eksempel har vertsnasjonen hatt en valgmulighet nedfelt i 2015 (Qatar) og i 2017 (Frankrike).

les også Kongen til Warholm: Tror ikke det blir Tokyo-OL

Dette er imidlertid ikke det eneste området der Moustafas forbund har valgt en linje som setter fair behandling i andre rekke.

En ordning med «wildcard”» til VM, altså en ekstrabillett etter hva som passer sjefene, er også med på å sementere forskjellsbehandling. For økonomien til IHF er det viktig at de største håndballnasjonene deltar i mesterskap. Men om land med store markeder ikke klarer å kvalifisere seg sportslig, skulle man jo tro at de som alle andre da vil måtte stå over. Men i håndballen fungerer det ikke nødvendigvis sånn.

Tyskland var egentlig slått ut i kvalifiseringen til 2015-mesterskapet i omstridte Qatar, etter å ha tapt en dobbeltkamp mot Polen, mens Australia var kvalifisert fra Oceania. Men vips, så hadde de høye herrer sørget for å forandre den saken.

Tyskerne endte med å vinne gruppen og gå til kvartfinalen, i et mesterskap de aldri skulle vært med i.

I 2017 var det Norges tur til å få servert et wildcard fra IHF, og denne gangen gikk en nasjon som egentlig ikke var kvalifisert helt til finalen, der det ble tap mot Frankrike.

Det store spørsmålet er hvordan en idrettsgren kan havne i gjentatte situasjoner som er så åpenbart ugreie? Hvorfor blir det i et moderne samfunn ikke gjort noe for å rette opp urett?

Svaret henger sammen med den maktkonserverende måten internasjonal håndball er bygget opp på. Det som kan se «demokratisk» ut på papiret, bidrar i virkeligheten til å befeste makten hos en mann som har sittet på toppen i mer enn 20 år.

les også Berge må bruke maske i VM: – Det blir annerledes

«Ett land, én stemme»-prinsippet, uavhengig om håndball er en nasjonalsport eller et fremmedord, har enkelt og effektiv bidratt til å styrke Hassan Moustafas posisjon.

Egypteren ble valgt i Estoril i 2000, og er senere gjenvalgt fire ganger. Ved de to første anledningene ble han utfordret, men vant knusende mot svenske Staffan Holmqvist i El Gouna i 2004 og enda mer suverent mot Jean Kaiser da kongressen ble avholdt i Cairo fire år senere.

Symptomatisk nok har det ikke engang fantes en motkandidat ved de to siste valgene til IHF-president.

Dette betyr at Moustafa inntil videre har internasjonal håndball akkurat der han vil ha den, og et ordskifte i interne møterom har medført alt annet enn forandring og modernisering. Akkurat nå er det dessverre heller ikke mulig å se noen quick fix, utover å konstatere at det såkalte «idrettsdemokratiet» igjen svikter på systemnivå.

Kanskje er vi for evig og alltid dømt til å leve med diverse utdaterte varianter i internasjonale idrettsorganisasjoner? Men muligens kommer det en dag der ulike myndigheter begynner å engasjere seg mer, innser at noe er riv ruskende galt og stiller strengere krav til godt styresett for å bevilge pengestøtte.

Men trolig rekker Hassan Moustafa å regjere så lenge han bare orker før noe sånt kan bli aktuelt...

Publisert: 06.09.20 kl. 13:08

Mer om Håndball