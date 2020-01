HYLTE AV GLEDE: Torbjørn Bergerud hylte og gestikulerte da redningene endelig satt som de skulle mot Frankrike.

Her tar Bergerud helt av: – Utenomjordisk prestasjon

TRONDHEIM (VG) Endelig var brølet tilbake hos Torbjørn Bergerud (25). Keeperen tok helt av da redningene kom på rekke og rad etter pause mot Frankrike.

– Det er godt å få utløp for følelsene og få med publikum som hjalp oss litt ekstra, sier han til VG etter både han og publikum hadde brølt omtrent like høyt da Norge slo Frankrike 28–26 i Trondheim Spektrum.

– En utenomjordisk prestasjon, mener keepertrener Steinar Ege, som selv har 262 kamper for Norge (rekord på herrelandslaget).

Målvakten leverte 16 redninger, hylte ut sin glede, og veivet med begge armene da Norge snudde kampen mot Frankrike. Bergerud løp brølende ut til kampene under gjennombruddet i VM for tre år siden.

Mot Frankrike var Bergerud-brølet tilbake. Han leverte sin kanskje beste landskamp siden han berget VM-finalen med strafferedningen mot Kroatia i 2017.

– Det var deilig følelse å få sendt franskmennene hjemover, sier han.

Nikola Karabatic og den franske gullgenerasjonen ble for første gang sendt hjem etter gruppespillet. De opplevde akkurat den samme nedturen som de suksessrike franske kvinnene opplevde under VM i Japan før jul.

Men lite tydet fredag på at Torbjørn Bergerud skulle bli matchavgjørende mot verdens beste håndballnasjon. Med 11 i redningsprosent var han Norges svakeste i EM-åpningen mot Bosnia.

– Jeg har bare hatt fokus på å komme tilbake til meg selv og komme tilbake til denne kampen. Det klarte jeg – sammen med et forsvar som kjempet ekstremt godt foran meg, sier han og legger til:

– Jeg har fått samlet bena, fått samlet kroppen, fått samlet hodet, så fungerte det litt bedre.

Christian Berge hadde bare en kommentar til Bergeruds spill:

– Verdensklasse!

Steinar Ege beskriver Bergeruds forvandling slik:

– Forskjellen er timingen han har i bevegelsene og så har det litt med nerver å gjøre. Han ble kanskje rammet av et «first match-syndrom». Vi har jobbet med det og lagt det bak oss. Han har bearbeidet dette fremragende. Det var «outstanding» og komme slik inn i en kamp der så mye sto på spill, beskriver Ege, som blir regnet som Norges beste herrekeeper gjennom tidene.

Bergerud har sammen med de tre andre norske landslagsspillerne i Flensburg-Handewitt opplevd en krevende og litt varierende høst. To tap for Aalborg i Champions League svir fortsatt for de tyske mesterne. Rett før jul gikk de i løpet av to dager fra tap mot svake Ludwigshafen til seier over sterke Rhein-Neckar Löwen.

Hverken Gøran Johannessen eller Magnus Abelvik Rød var gode mot Frankrike.

Fjorårets VM-hit Magnus Jøndal har vært langt unna vanlig standard for Flensburg gjennom høsten, men mot Frankrike slo venstrekanten til med fem scoringer.

– Det har vært litt for svingende i Flensburg. Særlig på straffene. Men i dag var det bra bortsett fra dobbeltbommen på straffe og retur, sier han.

Både Sverige og Danmark har tapt i EM-innledningen og møter etter alt å dømme Norge i hovedrunden i Malmö i neste uke.

– Mellomrunden starter jo egentlig mot Portugal tirsdag. Der må vi ta med oss to poeng. Så blir det åpent og spennende, tror Magnus Jøndal.

Sjekk Sagosen-showet mot Frankrike.

Publisert: 13.01.20 kl. 02:32

