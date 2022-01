Norge vant på veterandebutantenes kveld: Tofts drømmestart

KOŠICE (VG) (Norge-Slovakia 35–25) Han er ukjent for de fleste. Men Erik Thorsteinsen Toft (29) hamret inn EM-mål mens Sander Sagosen satt på benken. Det var veterandebutantenes kveld i EM-åpningen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Norge satte som ventet Slovakia på plass i åpningskampen. Den store overraskelsen var Tofts drivende skudd og fem mål på seks skudd. Rødtoppen klemte til som han skulle spille for Mors Thy i den danske ligaen.

– Jeg har drømt om å spille mesterskap, men så har det vært perioder hvor det har vært stille fra landslaget. Nå er det bare gripe muligheten, sier Toft som markerte seg med raske aksjoner, et skritt tilløp og dundrende distanseskudd.

– Mye kommer på automatikk. Det er ikke noe jeg tenker så veldig over, sier Toft som først fikk landslagsdebuten i 2020. Men han har hatt landslagssjef Christian Berge som trener i Elverum og assistent Jonas Wille i Mors Try.

– Han er blitt bedre i valgsituasjonene og har god oversikt på hva som er løsningene, sier Wille.

forrige







fullskjerm neste STERK EM-DEWBUT: Erik Thorsteinsen Toft brukte EM-debuten til å score fem. Foto: Annika Byrde / NTB 1 av 5

– Toft leverte en veldig bra mesterskapsdebut altså. Han våger. Han tør, følger Berge opp. Han trenger bakspillere som kan fyllet hullet etter Gøran Johannessen i EM.

– Han dunker jo inn baller som bare det, beskriver Sagosen om Toft.

Debutant Sebastian Barthold (30) noterte seg for scoring i starten, bommet på et par, men kom tilbake med to scoringer til før pause og var den eneste som satte inn norske kontringsmål den første halvtimen i Steel Arena.

– Endelig, sier Barthold til VG.

– Litt kjedelig at jeg bommet på mål to ganger, men etter det var det fint, sier Barthold som scoret på fire av seks i mesterskapsdebuten.

– Du skulle kanskje helst hatt seks på seks?

– Jeg skulle hatt 15 på 15, ler Barthold.

– Jeg har hatt store drømmer om å være med på dette. Jeg skal bite fra meg godt og bidra med alt jeg kan bidra meg, lover venstrekanten fra Bærum.

Info VG-børsen Norge-Slovakia 35-25 (15-11) Gruppespillet, EM. Steel Arena. Tilskuere: 1568. Dommere: Arthur Brunner/Morad Salah, Sveits - 5 p. Toppscorer, Slovakia: Tomas Urban 6. Utvisninger: Norge 5 x 2 min. Slovakia 2 x 2 min. Kristian Sæverås 7 11 redninger/31 skudd Torbjørn Bergerud 4 2 redninger/7 skudd Vetle Eck Aga 5 0 mål/1 skudd Sander Sagosen 5 3 mål/5 skudd Sebastian Barthold 6 4 mål/6 skudd Sander Øverjordet 5 1 mål/1 skudd Petter Øverby 5 1 mål/1 skudd Erik Thorsteinsen Toft BB 7 5 mål/7 skudd Kent Robin Tønnesen 6 3 mål/6 skudd Kristian Bjørnsen 6 2 mål/3 skudd Magnus Gullerud 6 3 mål/3 skudd Christian O’Sullivan 7 1 mål/1 skudd - 1 feil Harald Reinkind 4 2 mål/5 skudd - 1 feil Thomas Solstad 7 4 mål/4 skudd Kevin Gulliksen 6 3 mål/3 skudd Alexander Blonz 6 3 mål/5 skudd Christian Berge (trener) 7 Vis mer

Han debuterte på landslaget allerede for 10 år siden. Da kom også de første målene i Champions League-kvalifiseringen for Haslum. Karrieren skjøt fart da Barthold dro til Danmark i 2017 og begynte å pepre inn mål for Aalborg internasjonalt. Til sammen står han notert med 190 i Champions League-sammenheng.

Men Christian Berge satset på sin mest betrodde venstrekant Magnus Jøndal og dro meget overraskende Alexander Blonz opp av hatten i VM 2019. Dermed måtte Barthold score 62 mål og spille Champions League-finalen mot Barcelona sist vår uten å komme med i OL-troppen.

Men med Jøndal plassert som kroppsøvingslærer i Oslo kom endelig sjansen for Barthold i landskamp nummer 40.

Norge startet med 3–0 og Slovakia med en ball i hodet på førstekeeper Torbjørn Bergerud. Slovakia yppet seg godt på hjemlig gulv. Tomas Urban viste hvorfor han er en goalgetter for Minden i Bundesliga med å levere seks mål på stripe.

Sander Sagosen hadde ikke sin beste omgang med to utvisninger og en straffebom, men etter hvert kom Kristian Sæverås opp med noen redninger på fire slovakiske distanseskudd.

Christian O’Sullivan styrte angrepsspillet med fem målgivende pasninger. En annen veterandebutant, Erik Toft (29) hamret inn en scoring. Kent Robin Tønnesen gode gamle hammer av en venstrearm fant veien til nettmaskene.

les også Sagosen foran EM: Innrømmer for mye gullprat

Norge imponerte ikke stort, men hadde snudd kampen til 15–11-ledelse ved pause. Da byttet Berge ut begge kantspillerne. Inn med Alexander Blonz for Barthold og Kevin Gulliksen for Kristian Bjørnsen.

Sagosen ble holdt på benken i et kvarter av 2. omgang mens Erik Toft – opprinnelig fra Elverum og sønn av NRK-profil Kari Toft – sto for tre kjappe scoringer med fynd og klem.

Etter 42 minutter kom kveldens tredje veterandebutant inn. Vetle Eck Aga (28) markerte seg med forsvarsspill og målgivende til superraske Gulliksen.

Alt var ikke perfekt, Men Thomas Solstad fikk kjenne godt på EM med fire strake scoringer. Sander Øverjordet kom også på scoringslisten i en kamp der spilletiden ble fordelt godt mellom 16 alle norske spillere. Øverjordet avsluttet kampen med å sette opp Blonz til mål nummer 35 på en flyver fra venstrekanten.

– Moro at de guttene som kommer inn tar rollen. Vi snakket mye om det på forhånd. Det gjør de til gangs, sier Christian Berg.

Norge kjørte over Slovakia i 2. omgang. Nå handler alt om lørdagens tidlige gruppefinale mot Russland. Russerne slo Litauen 29–27 torsdag og blir ventelig nasjonen som går videre sammen med Norge til hovedrunden i neste uke.

Der handler alt om to nye poeng som vil telle mye i neste uke.