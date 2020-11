STRENGT REGIME: Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal og resten av håndballjentene skal gjennom et strengt test - og smittevernsregime under EM i Danmark. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Strengt regime og isolasjon: Slik skal håndballjentene unngå smitte i EM

Årets håndballmesterskap blir annerledes. De neste fire ukene vil være preget av et strengt smittevernsregime og isolasjon for de norske håndballjentene i Danmark.

– Vi engster oss ikke, men vi skal være ydmyke og realistiske på at det selvsagt er en viss risiko for smitte. Det ville vært naivt å tro at vi er helt fri, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til VG.

Ni dager før første EM-kamp møter han og et utvalg landslagsspillere pressen på et digitalt møte. Det er bare ett døgn siden det ble bestemt at mesterskapet kunne gjennomføres i Danmark. Norge skulle etter planen være medarrangør, men måtte trekke seg etter oppfordring fra helsemyndighetene.

Nå er forberedelsene i gang: Håndballjentene lader opp i danske Kolding med treningskamper mot vertsnasjonen onsdag og torsdag.

Men årets mesterskap blir annerledes. Strenge smittevernstiltak og et hyppig testregime vil prege spillerne de neste fire ukene. Hergeirsson forteller at han stoler på at opplegget som er satt.

– Med de retningslinjene som gjelder og de protokollene vi lever etter her og de andre nasjonene er tvungne til å gjøre det samme, så føler vi oss rimelig trygge på at det skal en del til. Samtidig vet vi at det kan skje, sier han.

Det danske håndballforbundet informerer blant annet om følgende punkter i protokollen:

Alle deltagere skal ved innreise kunne fremvise en negativ coronatest som er maksimalt 72 timer gammel.

Alle deltagere testes igjen ved ankomst til Billund lufthavn.

Spillere fraktes direkte til hotellene, hvor de skal isoleres på hotellrom frem til negative testresultater.

Alle testede er gjennom hele mesterskapet i en såkalt «boble» hvor de ikke er i kontakt med personer utenfor boblen.

Alle i boblen testet med maksimalt 72 timers intervall.

Testingen foregår i privat regi og belaster ikke det offentlige helsevesenet.

President i Norges Håndballforbund (NHF), Kåre Geir Lio, utdyper:

– Deres tilværelse vil være preget av et omfattende test- og smittevernsregime. Frem til de samles, er de regulert av klubbens egne retningslinjer, det er strengt nok. Og jeg kan garantere at de som profesjonelle toppidrettsutøvere ikke tar noen sjanser. Når de møtes på mandag vil de ble testet, deretter må de vente på hvert sitt hotellrom til negativt resultat foreligger. Deretter kan de begynne EM-deltakelsen, men det er bare tre steder de kan være under EM: På spillerhotellet, i spillerbussen og i arenaen. Der vil de ha egne «røde» soner, hvor ingen utenforstående har adgang, sier han til VG.

Landslagssjef Hergeirsson håper og tror de norske jentene kommer til å takle den spesielle situasjonen.

– Det er noe vi har forberedt oss på og spillerne har fått kjenne på noen av de mer enn andre gjennom høsten med diverse karantener rundt omkring i noen av klubbene. Vi har bestemt oss for å være det laget som håndterer det godt, og det ville være en av suksessfaktorene, sier han.

Det samme tror kaptein Stine Bredal Oftedal. Det har vært mye coronasmitte i europeisk klubbhåndball denne høsten - blant annet i Oftedals klubb Györ. Det har ført til at spillerne allerede har fått for vane å leve isolert.

– Det er en situasjon som er litt annerledes, men jeg er avslappet. Helt siden mars har vi levd ekstremt isolert. Stort sett så er jentene veldig rustet for det. Det viktigste er å være i forkant og ta ting når de dukker opp. Ikke gå med ting innesperret i sitt eget hode. Jeg tar alle forholdsregler som jeg kan, sier hun.

Et annerledes mesterskap følges også av en annerledes jul. Oftedal legger til at hun håper hun slipper å være alene under årets julefeiring.

– Det er en veldig spesiell situasjon. Jeg håper selvfølgelig at det blir mulig for spillerne å kunne gjennomføre karantenen hos familie. Jeg personlig har jo også mulighet til å sitte i karantene hos kjæresten min (Rune Dahmke, Kiel-spiller) i Tyskland. Så kanskje jeg i hvert fall får være med en person, forteller Oftedal.

Også for pressen som reiser ned vil det være et strengt og annerledes opplegg. De får blant annet ikke intervjue spillerne etter kamp i en vanlig «mixed zone» - alt gjennomføres digitalt. Journalister som skal dekke EM må også ha tre negative tester for å komme inn i mesterskapet - den siste er tatt på stedet. Deretter skal de testes hver femte dag.

Norge EM-åpner mot Polen torsdag 3. desember. Videre i gruppespillet møter de Tyskland og Romania. Finalen spilles søndag 20. desember.

Publisert: 24.11.20 kl. 13:52 Oppdatert: 24.11.20 kl. 14:53